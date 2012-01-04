ناوگان کشاورزی گلستان فرسوده و سنتی/ لزوم ارتقای بهره وری

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه مکانیزه از هدررفت منابع انسانی، مواد اولیه و محصول جلوگیری می کند و موجب افزایش سرعت کارهای اجرایی می شود.

فرسودگی ناوگان کشاورزی گلستان درحالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی در این استان کامل مکانیزه شود که تحقق این امر می تواند افق های روشنی را در توسعه همه جانبه بخش کشاورزی ایجاد کند.

رئیس اداره امور تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گنبد کاووس گفت: در حال حاضر چهار هزار و 66 دستگاه انواع تراکتور، 423 دستگاه انواع کمباین، 11 دستگاه انواع دروگر، 100 دستگاه انواع تیلر، سه هزار و 306 دستگاه انواع موتورپمپ، سه هزار و 434 دستگاه الکتروپمپ، 680 دستگاه انواع ادوات کشاورزی حفاظتی و 13 دستگاه کمباینت و یک دستگاه کشت مستقیم در شهرستان وجود دارد.

احمد محمودی نیا افزود: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور 1.1 اسب بخار است درحالیکه این رقم در این شهرستان 0.9 اسب بخار در هکتار را شامل می شود.



وی اظهار داشت: با توجه به قابلیتهای این شهرستان از نظر عملکرد و تولید برخی محصولات زراعی و باغی که در استان پیشروست، برنامه اصولی و توسعه پایدار توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی از نیازهای اولیه توسعه این بخش است.

وی عنوان کرد: تجهیزات و ماشین های قدرتمند، امروزه به عنوان نهادهای اصلی و اساسی در کشاورزی کاربرد ویژه ای دارند و موجب کاهش نیروی کارگری و انجام بموقع عملیات، کاهش چشمگیر در هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران می شود.

محمودی نیا بیان داشت: 95 درصد عملیات کشت و 90 درصد عملیات برداشت محصولات کشاورزی در شهرستان به صورت مکانیزه انجام می شود.

وی یادآورشد: سال گذشته 10 میلیارد ریال تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری و بنگاههای زودبازده برای خرید 55 دستگاه تراکتور 4 و 6 سیلندر در اختیار کشاورزان گنبدی قرار گرفته است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان بالا بردن ضریب مکانیزاسیون را در بخش کشاورزی استان ضروری دانست.



مصلفی مصطفی لو بر لزوم استفاده از ادوات جدید در کشاورزی نوین و اهمیت کشاورزی حفاظتی تاکید کرد.



وی همچنین تکمیل ناوگان مکانیزاسیون استان به دلیل فرسودگی آن و در نهایت بالاتر بردن ضریب مکانیزاسیون تا پایان برنامه پنجم توسعه را ضروری دانست.



وی به ضرورت تقویت تشکلها و هماهنگی بیشتر آنها و تعامل با سیستم دولتی و بالعکس اشاره کرد.



وی در خصوص تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد کشاورزی، استانداری و بانک کشاورزی گفت: نتیجه آن تخصیص اعتبار 20 میلیارد تومان با بهره 4 درصد به متقاضیان بخش کشاورزی و با اولویت تشکلهای مربوطه است.

معاون مدیرصنایع جهاد کشاورزی گلستان نیز گفت: رویکرد اصلی مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان، ایجاد و توسعه واحد های صنایع تبدیل، اولویت دادن به طرح های ناتمام در این بخش است.



علی ساوری اظهار داشت: توسعه صادرات تولیدات واحدهای صنایع تبدیلی، بهینه سازی مصرف سوخت در این واحدها، گسترش خوشه های صنعتی، آشنا کردن بهره برداران با فناوری های روز و کمک به بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان است.



ساوری افزود: به منظور پشتیبانی از فعالیتهای بخش کشاورزی در جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و فراهم کردن زمینه های اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان و بالا بردن سطح تولید محصولات با کیفیت در جهت دستیابی به امنیت غذایی و جذب سرمایه ها برای کمک به توسعه کشاورزی به وسیله افزایش قابلیت خرید محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه کارخانجات از طریق توسعه صنایع تبدیلی استان را در برنامه ریزی های خودمان لحاظ کردیم.



وی عنوان کرد: به منظور کاهش ضایعات و صرفه جویی در مصرف انرژی، بحث اصلاح ساختار شالیکوبی ها از سال 84 برنامه اجرایی آن شروع شده است.



این مسئول اظهار داشت: اعتبارات این طرح از محل تسهیلات فنی و اعتباری بانک کشاورزی تأمین و پرداخت می شود که تا بحال در سطح استان برای 23 واحد سیستم چند ماشینی مجوز صادر شده است.