جواد محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات کشاورزی اظهار کرد: این تسهیلات در راستای افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت محصولات به بهرهبرداران اختصاص یافته است.
وی افزود: ادوات تأمینشده شامل تراکتور، تیلر، کلتیواتور و دیسک است که هرکدام نقش مهمی در تسهیل عملیات زراعی، آمادهسازی زمین و مدیریت بهتر مزارع و باغها ایفا میکنند.
محمودی یکی از مهمترین اقدامات انجامشده را ورود دستگاه بوجار برای نخستینبار به منطقه کجور عنوان کرد و گفت: پیش از این، کشاورزان این منطقه برای بوجاری محصولات خود با محدودیت مواجه بودند و ناچار به استفاده از روشهای سنتی یا انتقال محصولات به سایر مناطق بودند.
وی ادامه داد: راهاندازی این دستگاه موجب افزایش کیفیت غلات، کاهش ضایعات، صرفهجویی در زمان و کاهش هزینههای فرآوری خواهد شد و میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه محصولات کجور در بازار داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته در حوزه مکانیزاسیون بیان کرد: در سال جاری حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب خط مکانیزاسیون به این شهرستان تخصیص یافته که نشاندهنده توجه ویژه به توسعه کشاورزی است.
وی تأکید کرد: هدف از ارائه این تسهیلات، صرفاً تأمین تجهیزات نیست بلکه افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف نهادهها و بهبود درآمد کشاورزان مدنظر قرار دارد.
محمودی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، شاهد تحول جدی در بخش کشاورزی نوشهر و افزایش رقابتپذیری محصولات این منطقه در بازارهای داخلی باشیم.
نظر شما