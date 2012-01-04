بندرعباس به منبع نخاله های ساختمانی تبدیل شد/ نارضایتی مردم از نظافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس عصر چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بندرعباس در محل شورای شهر بندرعباس برگزار شد.

جمشید رئیسی، رئیس شورای شهر بندرعباس در این جلسه با انتقاد از وضعیت نظافت شهر بندرعباس، اظهار داشت: با وجود اینکه بیشترین بودجه های خدمات شهری در بندرعباس به جمع آوری زباله ها و نظافت شهر اختصاص پیدا می کند اما متاسفانه هنوز وضعیت نظافت شهر بندرعباس مطلوب نیست.

وی ادامه داد: عدم اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص ساعت جمع آوری زباله و همچنین عدم فرهنگ سازی در خصوص نظافت شهری از جمله مهمترین علتهای مشکلات نظافت شهری در بندرعباس هستند.

رئیسی در ادامه به تجمع نخاله های ساختمانی در اطراف شهر بندرعباس اشاره کرد و افزود: باید در جمع آوری نخاله های ساختمانی بندرعباس یک بازنگری جدی صورت گیرد چون در حال حاضر اطراف شهر بندرعباس به منبع یا محل دپوی نخاله های ساختمانی تبدیل شده است.

فیصل دانش دیگر عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه این جلسه با انتقاد از وضعیت نظافت شهر بندرعباس، بیان داشت: بودجه های فراوانی در بخش نظافت شهری بندرعباس هزینه شده اما با این وجود مردم از نوع نظافت شهری بندرعباس ناراضی هستند.

دانش ادامه داد: همچنین توجه خاصی به لباس نظافت کنندگان شهر بندرعباس صورت نگرفته و این افراد در هنگام جمع آوری زباله اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند.