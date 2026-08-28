سرایا القدس از شهادت ۳ رزمنده در جنین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در فلسطین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با افتخار و سربلندی، شهادت سه رزمنده خود را به ملت مبارز فلسطین و امت‌های عربی و اسلامی اعلام می‌کند.

شهید و فرمانده میدانی «قیس ابراهیم بیطاوی» معروف به «ابوحمزه»، یکی از برجسته‌ترین فرماندهان سرایا القدس در کرانه باختری.

شهید مجاهد «احمد یعقوب ترکمان»، از رزمندگان سرایا القدس – گردان جنین.

شهید مجاهد «باسل ترکمان»، از رزمندگان سرایا القدس – گردان جنین.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: این سه رزمنده پس از مسیری پر از جهاد و مقاومت، بر اثر یک عملیات ترور بزدلانه که توسط هواپیماهای دشمن ترسو و با هدف قرار دادن خانه‌ای در حرش السعاده شهر جنین در شامگاه جمعه، ۲۸ اوت ۲۰۲۶، انجام شد، به شهادت رسیدند.

گردانهای قدس تأکید کرد که بر مسیر جهاد و مقاومت تا آزادی و بازگشت، ثابت قدم خواهد ماند.