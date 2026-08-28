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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

سرایا القدس از شهادت ۳ رزمنده در جنین خبر داد

سرایا القدس از شهادت ۳ رزمنده در جنین خبر داد

گردانهای قدس وابسته به جهاد اسلامی فلسطین از شهادت سه رزمنده به دست اشغالگران در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در فلسطین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با افتخار و سربلندی، شهادت سه رزمنده خود را به ملت مبارز فلسطین و امت‌های عربی و اسلامی اعلام می‌کند.

سرایا القدس از شهادت ۳ رزمنده در جنین خبر داد

شهید و فرمانده میدانی «قیس ابراهیم بیطاوی» معروف به «ابوحمزه»، یکی از برجسته‌ترین فرماندهان سرایا القدس در کرانه باختری.

شهید مجاهد «احمد یعقوب ترکمان»، از رزمندگان سرایا القدس – گردان جنین.

شهید مجاهد «باسل ترکمان»، از رزمندگان سرایا القدس – گردان جنین.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: این سه رزمنده پس از مسیری پر از جهاد و مقاومت، بر اثر یک عملیات ترور بزدلانه که توسط هواپیماهای دشمن ترسو و با هدف قرار دادن خانه‌ای در حرش السعاده شهر جنین در شامگاه جمعه، ۲۸ اوت ۲۰۲۶، انجام شد، به شهادت رسیدند.

گردانهای قدس تأکید کرد که بر مسیر جهاد و مقاومت تا آزادی و بازگشت، ثابت قدم خواهد ماند.

کد مطلب 6930546

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