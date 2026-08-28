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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

پرواز مشهد به بغداد دچار نقص فنی شد

پرواز مشهد به بغداد دچار نقص فنی شد

مشهد- پرواز شماره ۷۳۵۴ هواپیمایی سپهران که قرار بود عصر امروز جمعه از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به مقصد بغداد انجام شود، به دلیل نقص فنی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده، پرواز شماره ۷۳۵۴ هواپیمایی سپهران قرار بود در ساعت ۱۹:۱۵ امروز جمعه ۶ شهریورماه، مسافران را از مشهد به سمت بغداد منتقل کند.

با این حال، مسافران این پرواز دقایقی پیش با اعلام مسئولان فرودگاهی از بروز نقص فنی در هواپیما مطلع شدند.

بر اساس پیگیری‌ها، اقدامات لازم جهت رفع این مشکل در حال انجام است و زمان دقیق انجام پرواز متعاقباً به مسافران اطلاع‌رسانی خواهد شد. از مسافران درخواست شده است تا اطلاع ثانوی در فرودگاه منتظر اعلام وضعیت نهایی باشند.

هنوز جزئیات دقیق‌تری از زمان جایگزین این پرواز توسط شرکت هواپیمایی اعلام نشده است.

کد مطلب 6930556

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