پرواز مشهد به بغداد دچار نقص فنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده، پرواز شماره ۷۳۵۴ هواپیمایی سپهران قرار بود در ساعت ۱۹:۱۵ امروز جمعه ۶ شهریورماه، مسافران را از مشهد به سمت بغداد منتقل کند.

با این حال، مسافران این پرواز دقایقی پیش با اعلام مسئولان فرودگاهی از بروز نقص فنی در هواپیما مطلع شدند.

بر اساس پیگیری‌ها، اقدامات لازم جهت رفع این مشکل در حال انجام است و زمان دقیق انجام پرواز متعاقباً به مسافران اطلاع‌رسانی خواهد شد. از مسافران درخواست شده است تا اطلاع ثانوی در فرودگاه منتظر اعلام وضعیت نهایی باشند.

هنوز جزئیات دقیق‌تری از زمان جایگزین این پرواز توسط شرکت هواپیمایی اعلام نشده است.