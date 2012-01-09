رفع مسائل آسیب های اجتماعی به صورت کلیشه ای نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طالبی در همایش علمی کاربردی طراحی مدیریت فرآیند پیشگیری از وقوع جرم در تنکابن گفت: این ستاد در شهرستانها به ریاست روسای دادگستریها و دبیری دادستانی آن دادگستری تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: اگر باورهای دینی و عقیدتی تقویت شود علاوه بر پیشگیری از وقوع جرایم به افراد کمک می‌کند تا سطح ارتباطات و مراوده سالم اجتماعی افزایش یابد و افرادی که زمینه ارتکاب جرمی را دارند به جرایم فکر نکنند.

طالبی با بیان اینکه مسئله پیشگیری از وقوع جرایم همانند پیشگیری از یک بیماری برای سلامت جامعه دارای همیت است ادامه داد: معتقدیم اگر جرمی در جامعه یا خانواده واقع نشود بهتر از آن است که پس از وقوع آن به رسیدگی بپردازیم.

این مقام قضایی افزود: در پیشگیری نمی‌توان قوه قضائیه را به تنهایی به عنوان متولی مسئول دانست، بلکه برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید باهمکاری رسانه‌ها کار کنند تا نتایج مطلوب‌ تری حاصل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برگزاری چنین کارگاهها و همایشهای آسیب‌ شناسانه با حضور متولیان قوه قضائیه در شهرستانها و ادارات مرتبط با امر اطلاع‌رسانی فرهنگی و انتظامی بسیار مفید است.

طالبی گفت: در برپایی این همایشها باید دقت شود تا مسائل به صورت کلیشه‌ ای و صرفا کارگاهی نباشد.

وی یادآور شد: بررسی ابعاد جرایم به ویژه سرقت، مواد مخدر، ضرب و جرح که در کشور از عمومیت و ضریب وقوع بیشتری برخورداربوده باید به صورت میدانی کار پژوهشی و مطالعاتی صورت پذیرد.

طالبی با بیان اینکه شناسایی دقیق علل وقوع جرایم و راههای رفع آنها می‌تواند کمک موثری به اصلاح رفتارهای خطرآفرین در جامعه کند، افزود: برای حل مشکلات باید عمیق و ریشه‌ای پیشگیری داشته باشیم و با شناخت صحیح، راهکارهای طرح شده را مورد ارزیابی قرار دهیم تا با خرد جمعی به نکته قابل تامل و راهکارهای اساسی دست یابیم.

همایش یکروزه علمی کاربردی طراحی مدیریت فرآیند پیشگیری از وقوع جرایم اجتماعی به همت ستاد پیشگیری وقوع جرم دادگستری مازندران در تنکابن برگزار شد.

در این همایش علمی کاربردی رئیس کل دادگستری مازندران، روسای دادگستری تنکابن، رامسر، عبا‌س‌آباد و روسای دادگاههای عمومی بخش نشتاء، خرم آباد و کجور حضور داشتند.