به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صالح آقابابایی شامگاه یکشنبه در نشست ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد از آغاز به کار مرکز جهاد تبیین با عنوان مرکز تعاملی «حرف نو» و با هدف تربیت مجاهدان تبیین در استان خبر داد و اظهار کرد: امام شهیدمان جهاد تبیین را یک واجب فوری و قطعی اعلام کردند که همه در قبال آن مسئولند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه موانع مجاهدان و کنش‌گران عرصه تبیین باید برطرف و دستشان در میدان پُر شود، ادامه داد: بر این اساس، سازمان تبلیغات اسلامی کل فضا را بر مبنای جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن طراحی کرده است.

آقابابایی با اعلام اینکه زیرساخت‌های مرکز تعاملی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری طی یکی دو ماه آینده تکمیل می‌شود، گفت: باور ما این است که ۱۰۰ درصد جمعیت استان مخاطب این مرکز خواهند شد که باید بتوانیم حداقل ۱۰ درصد این جمعیت را به عنوان کنشگر و حلقه میانی جامعه تربیت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه این مرکز به صورت مسئله‌محور فعالیت خواهد کرد، افزود: یعنی مسائل و موضوعات بر اساس زیست‌بوم شهرستانی رصد، احصا و پایش می‌شود و ناظر به هر موضوع و مشکل در جمع نخبگانی پیام‌ها و روایت‌ها تولید می‌گردد.

آقابابایی گفت: گفتمان‌سازی خونخواهی امام شهید نیز در رأس برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین از تمهیدات برگزاری جشن ملی «امت احمد» در استان در ایام هفته وحدت و میلاد پرنور و سعادت نبی مکرم اسلام (ص) خبر داد که هم در مرکز استان و هم شهرستان‌ها بر طبق دستورالعمل ابلاغی و آیین‌نامه اجرایی برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.

در این نشست هر یک از حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای برپایی جشن‌های هفته وحدت و برنامه‌های امت احمد در استان پرداختند.