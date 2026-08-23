به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور یکشنبه شب در گفت وگویی اظهار کرد: اگر بخواهیم گزارشی صادقانه و واقعبینانه به جامعه ارائه کنیم و یا بخواهیم مورد ارزیابی منصفانه و منطقی قرار بگیریم، باید به یک پرسش جدی و اساسی پاسخ دهیم: از چه وضعیتی آغاز کردیم، با چه پدیدهها و رویدادهایی روبهرو بودیم، و در این مدت چه کارهایی انجام دادیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: بدون فهم دقیق زمینهای که در آن قرار گرفتیم و در آن عمل کردیم، نمیتوانیم ارزیابی منصفانه و دقیقی از عملکرد دولت داشته باشیم.
وی تصریح کرد: دولت در شرایط سختی کار خود را آغاز کرد. همه کسانی که آمار و ارقام در اختیار دارند و وضعیت را مورد مطالعه قرار میدهند، میدانند که ما با انباشتی از ناترازیهای مختلف در عرصههای گوناگون روبرو بودیم.
حاجی میرزایی گفت: سپس ترورهایی که در ایران انجام شد، اسنپبک و تشدید تحریمهای بینالمللی، یعنی آمریکایی و اروپایی، و بعد جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و رویدادهای ۱۸ و ۱۹ دیماه؛ همه اینها محیطی را شکل دادهاند که این دولت در دل آن و در فضایی ملتهب و پررویداد حرکت کرده است.
رئیس دفتر رییس جمهور بیان کرد: میدانی که دولت در آن حرکت کرده، میدان نیروهای قوی بوده است. حفظ تعادل در برابر نیروهای بسیار عظیم و اثرگذار، بسیار مهم است و دولت تلاش کرده است در طول این مدت تعادل خود را حفظ کند. تعادل دولت، تعادل جامعه است؛ تعادل دولت، آرامش و آسایش جامعه است. دولت کوشیده است در برابر این فشارها و هجمههای گوناگون، پایداری خود را حفظ کند.
وی یادآور شد: امروز هیچکس نیست که به این حقیقت مهم باور نداشته باشد که در شرایطی که ما در معرض دو جنگ بسیار بزرگ قرار گرفتیم، در برابر قویترین و ثروتمندترین و مجهزترین ارتش دنیا و شرورترین و جنایتکارترین رژیم جهان، بهیکباره به ما تجاوز کردند و همه ظرفیتها و تواناییهای خود را به کار گرفتند و آشکارا هم اعلام کردند که هدفشان سرنگونی این نظام است.
حاجی میرزایی افزود: جامعهای که توانست خود را حفظ کند و در کوران این حوادث سهمناک روی پای خود بایستد، کارنامهای مهم دارد؛ کارنامهای بسیار مهم. کسانی میتوانند ارزش این کارنامه را دقیقتر درک کنند که در این میدان قرار گرفته باشند و با این رویدادها و حوادث مواجه شده باشند.
دولت در برابر فشارها سعی کرد تعادل خود را حفظ کند
حاجی میرزایی گفت: دولت در برابر فشارها سعی کرد تعادل خود را حفظ کند و آرامش جامعه را برقرار کرده و اولویتهای اساسی را مورد توجه قرار دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: با شروع تهدیدهای دشمن تقویت بنیه دفاعی کشور در اولویت دولت قرار گرفت و آیندگان به اقدامات خلاقانه و هنرمندانهای که در مراکز علمی و پژوهشی ایران برای تقویت بنیه دفاعی انجام شد، پی خواهند برد.
وی تصریح کرد: پیش از جنگ ۱۲ روزه یکی از جلسات پر تکرار ما با سردار شهید باقری، مجموعه فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء، سپاه و ارتش برای تنظیم مناسبات مالی و حمایت از آنها بود. شهید امیر موسوی چند روز قبل از شهادتشون با من برای دیدار با رئیس جمهور تماس گرفتند و کلا تعامل خیلی درست و سنجیده بین دولت و نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی شکل گرفت که بعد از جنگ جنگ ۱۲ روزه این تلاش مضاعف شد.
در طول ۲ سال ۱۸ هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروی برق داشتیم
حاجی میرزایی در ادامه گفت: از ۱۴۰۱ به این طرف ناگزیر بودیم به صنایع خاموشی بدهیم تا انرژی مورد نیاز آنها را تامین بکنیم و این روی تولید آنها تاثیرمیگذاشت.
وی افزود: آقای رئیس جمهور گفت اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید اول ناترازی انرژی را برطرف کنیم یعنی اگر بحث انرژی در کشور حل نشود، حتی اگر کارخانه بزنیم بیفایده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور تاکید کرد: بنابراین اولویت مهم ما رفع ناترازی انرژی شد و در طول این ۲ سال ۱۸ هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروی برق داشتیم که ۱۰ هزار مگاوات وارد مدار شده و ۸ هزار مگاوات به تدریج وارد میشود.
مدیریت ناترازی انرژی با تولید بیشتر و مصرف کمتر؛ ۵ میلیون کنتور هوشمند نصب شد
حاجی میرزایی گفت: هر انرژی دیگری هم هزینه بیشتری داشت و هم زمان بیشتری را صرف میکرد. یعنی شما برای اینکه بتوانید یک نیروگاه حرارتی احداث کنید، هم باید تکنولوژی آن را داشته باشید و هم به ازای هر هزار مگاوات، حدود یک میلیارد دلار پول لازم دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: اما ما هدفگذاری کردیم که برای ۳۰ هزار مگاوات ناترازی که داریم، ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی بیاوریم. این هدف تا الان به ۸ هزار مگاوات رسیده، ولی تحت تأثیر جنگ، برای این هدفگذاری نتوانستیم منابع لازم را تأمین کنیم.
وی تاکید کرد: الان همین هفته یک ۶۰۰ مگاوات دیگر در همین اطراف تهران مورد بهرهبرداری قرار گرفت. یعنی هفتهای ۲۰۰، ۳۰۰ مگاوات، به این صورت نیروگاهها احداث میشوند. هم ارزانتر است و هم سریعتر؛ یعنی در عرض چند ماه میتواند فعال بشود.
حاجی میرزایی گفت: یک جهت دیگر هم در بحث انرژی اهمیت دارد و آن این است که ما از یک طرف باید تولید بیشتری داشته باشیم و از یک طرف باید مصرف کمتری داشته باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: برای تولید بیشتر، این تلاشها انجام شد؛ مثلاً بخشی از نیروگاههای حرارتی ما سیکل ترکیبی شد که راندمان نیروگاه را ارتقا میدهد. بخشی از نیروگاههایی که از کار افتاده بود، به مدار آمد و مورد فعالیت قرار گرفت و انرژی خورشیدی
وی گفت: اما برای مصرف، آن پویشی که اعلام شد برای صرفهجویی در مصرف، ما در دو سال اخیر هر دو سال کاهش مصرف داشتیم. یعنی همهساله بهطور متوسط مصرف برق ۵ تا ۶ درصد افزایش پیدا میکند، به دلیل افزایش انشعابهای برق، ولی ما علیرغم اینکه افزایش انشعاب داشتیم، مصرف برقمان کاهش پیدا کرده است
وی اظهار کرد: این نشان میدهد که مردم صرفهجویی کردند و این روند فزاینده را مدیریت کردند و به سمت کمتر شدن مصرف پیش رفتند.
حاجی میرزایی گفت: یک کارگروهی را در وزارت کشور تشکیل دادیم که هر دو هفته یکبار، بعضاً هفتهای یکبار، تشکیل میشود. وزارت صمت و نیرو و وزارت کشور و نفت و شرکت گاز و اینها همه جمع میشوند و تدبیر میکنند که به تفکیک استان، موجودی چقدر است، چقدر باید باشد، ذخایر چهجوری است و چه کار باید بکنیم که این تعادل برقرار باشد. مثلاً ما امسال، بالاخره، یکچهارم ظرفیت گازمان آسیب دیده. باید تلاش کنیم بخشی از آن را به مدار بیاوریم. بخش دیگری هم کمبود داریم. باید برای زمستان چاره بکنیم که چه کار میشود کرد که گاز مورد نیاز را تأمین کرد.
رییس دفتر رئیس جمهور افزود: اینها هر هفته یا دو هفته یکبار جلسه دارند، تصمیمگیری میکنند و کار را پیش میبرند.
وی بیان کرد: یک کاری هم در مورد نصب کنتورهای هوشمند انجام شده است. کنتورهای هوشمند دیگر به اینگونه است که میتوانند همان واحد مصرفکننده را قطع کنند. یعنی به جای اینکه برق یک شهر یا برق یک منطقه را قطع کنند، آن کسی که از حد استانداردش فراتر میرود، مثلاً میتواند یک دستگاه کولر گازی روشن کند؛ اگر دو تا روشن کند، به او هشدار میدهد و امکان قطع این وجود دارد.
حاجی میرزایی گفت: الان حدود ۵ میلیون از این کنتورها نصب شده و تلاش میشود بخشی از آن از طریق تولید داخل تأمین شود. الان با ظرفیت حداکثر، با واحدهای تولید داخل قرارداد بستهاند که تولید کنند و این کنتر ها را در اختیار قرار بدهند. بخشی هم از طریق واردات تأمین شود تا ما بتوانیم انرژی را مدیریت کنیم و هدفگذاری داشته باشیم. از شهرهای بزرگ هم شروع کردیم و از مصرفکنندههای عمده آغاز شده است.
تراز کردن انرژی و توسعه کریدورها، 2 اولویت مهم دولت چهاردهم است/ بیش از ۲۵ پایانه مرزی جدید را فعال کردیم
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: یکی از اولویتهای مهم دولت، تراز کردن انرژی است، در شرایطی که به یک باره ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه ما تحت تأثیر حمله دشمن آسیب دید، علیرغم اینها میتوانیم بگوییم که شرایط امروز از 2 سال پیش، مناسبتر و بهتر است.
حاجی میرزایی گفت: دیگر اولویت کشور توسعه کریدورهاست؛ یعنی باز شدن باب تجارت بین کشورها و تسهیل مراودات اقتصادی و کالا بین کشورها. ما باید کریدور شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را تکمیل کنیم. در این زمینه تلاشهایی نیز صورت گرفته است و راهآهن چابهار-زاهدان این هفته، افتتاح میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، کریدور شمال به جنوب در آستارا ـ رشت، فقط بخش آستارا ـ رشت باقی مانده که ۱۶۴ کیلومتر است و کارگاههای آن فعال است.
حاجی مبرزایی گفت: در جنگ بنادر جنوبی ما آسیب دید، یکی از اولویتهای مهم، تقویت بنادر شمالی، مرزهای شرقی و غربی کشور بود، چون بخش عمده واردات کشور متکی به بنادری بود که هماکنون تحت محاصره قرار گرفتهاند. خوشبختانه ایران سرزمین بسیار بزرگی است و مرزهای غربی، شرقی و شمالی کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد، بیش از ۲۵ پایانه مرزی جدید را فعال کردیم.
دولت چهاردهم از شنواترین دولتهاست/تلاشکنیم آگاهانه و سنجیده گام برداریم
حاجی میرزایی گفت: یکی از کلیدواژههایی که آقای رئیسجمهور مرتباً بر آن تأکید دارند، این است که از هر ظرفیتی استقبال میکنیم. هر کسی در هر بخشی که آماده کمک باشد، دستش را به گرمی میفشاریم.
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: تعامل ما با اتاق بازرگانی و انجمن کارآفرینان همواره سازنده بوده و نشستهای متعددی با بخش خصوصی برگزار کردهایم. هفته قبل جلسهای داشتیم که در روز صنعت، فعالان و صنعتگران از قطعی برق و آسیب دیدن تولیدشان گلایه کردند و خواستار گفتوگو با مسئولان شدند. آقای رئیسجمهور فردای همان روز، بدون فوت وقت، به آنها وقت دادند، توضیحاتشان را شنیدند و بلافاصله کارگروهی برای کاهش مصرف برق در شهرکهای صنعتی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: من خودم در دولتهای پیشین نیز حضور داشتم و با تجربه میگویم که دولت کنونی از شنواترین دولتهاست؛ تا جایی که گاه جلسات تخصصی با حضور رئیسجمهور برگزار میشود، هرچند برخی ممکن است این سطح از حضور را ضروری ندانند، اما هدف، آگاهی از نظرات گوناگون و تصمیمگیری دقیقتر است. ایشان بارها تأکید کردهاند که «کسی که بدون علم حرکت کند، نه تنها پیشرفت نمیکند، بلکه فاصلهاش بیشتر میشود از این رو، ما مصمم هستیم که آگاهانه و سنجیده گام برداریم.
بزرگترین فرصتسوزی ما در نظام تعلیم و تربیت بوده است
حاجی میرزایی گفت: آینده ما امروز ساخته میشود و این امر در بستر مدرسه محقق میگردد. اگر از مدرسه غافل بمانیم کما اینکه در گذشته غفلت ورزیدهایم دچار خسران خواهیم شد. من در دورانی که در وزارت آموزش و پرورش حضور داشتم، به این باور رسیدم که شاید بزرگترین فرصتسوزی ما در نظام تعلیم و تربیت بوده است؛ چراکه ما از این ظرفیت برای آمادهسازی افراد جهت داشتن یک زیست مستقل، شرافتمندانه، عزتمندانه، توانمند و مطلوب بهره نبردهایم.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: آقای رئیسجمهور باید بر دو محور احداث مدرسه و ارتقای کیفیت نظام آموزشی متمرکز شوند. در حال حاضر، حدود چهار میلیون دانشآموز با همکاری میان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش، در حال فراگیری هوش مصنوعی و برنامهنویسی رایانهای هستند که جشن چهار میلیونی شدن آنها نیز چندی پیش برگزار شد. ما برای هوشمندسازی مدارس اقدام کردهایم و تلویزیونهایی سفارش دادهایم تا تمامی مدارس را مجهز کنیم.
وی افزود: در حوزه سلامت، ایده اصلی آقای رئیسجمهور، «پزشک خانواده» است؛ بدین معنا که هر جمعیت معینی، پزشک مشخصی داشته باشد و آن پزشک، تمامی ابعاد سلامت آنان را تحت نظر بگیرد. یکزمان ما تمامی انرژی خود را بر توسعه درمان میگذاریم که مسیری بسیار پرهزینه است، اما زمانی دیگر، حوزهی پیشگیری و سلامت را در اولویت قرار میدهیم که به این شکل میتواند بهموقع، ابتلای آنان به فشار خون یا سایر ناراحتیها را پیشبینی و پیشگیری کند تا پیش از آنکه بیماری به سطحی برسد که جبرانش مستلزم هزینههای کلان باشد، از آن جلوگیری شود.
حاجی میرزایی تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در بیش از شصت شهرستان بهصورت آزمایشی در حال اجراست که در آن، جمعیت معین از پزشک معین برخوردارند؛ به این صورت که پس از معاینهی پزشک، چنانچه نیاز به دریافت خدمات تخصصی باشد، نظام ارجاع، بیمار را به پزشک و مرکز مربوطه هدایت میکند.
هیچ مشکلی در کشور بدون مشارکت مردم حل نخواهد شد
حاجی میرزایی گفت: نه میتوانیم مردم را از فهم مسئله محروم کنیم و نه از مشارکت مردم در حل مسئله بی نیازیم. بلکه باید ایده محله محوری را که آقای رئیس جمهور مطرح کردند، فعال کنیم.
رئیس دفتر رییس جمهور ادامه داد: یکی از پیش نیازهای مطالبهگری مردم، این است که برای مطالبات چه میزان حاضرند انرژی و وقت بگذارند.
وی بیان کرد: مسئولان جان فدا، پنج میلیون مشترک پر مصرف برق را در نظر گرفتند و تلاش میکنند همراه با صحبت با پرمصرفهای انرژی، مصرف آنها کاهشی شود.
حاجی میرزایی گفت: کشور به همه ظرفیتهای اجتماعی برای حل مشکلات شدیداً نیاز دارد و هر کسی که آماده است، دست نیاز دولت را بفشارد و به دولت کمک کند.
ماهانه حدود ۸۵ همت بابت کالابرگ پرداخت میشود/ بیشترین جلسات دولت، به موضوع معیشت اختصاص دارد
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اخیرا جلسهای با حضور همه استانداران و بهریاست آقای رئیسجمهور تشکیل شد. در این نشست، برای چهار حوزه حیاتی برق، گاز، آب و بنزین، برای هر استان هدفگذاری مشخصی صورت گرفته است. تحقق این اهداف بهصورت مستمر پایش و ارزیابی میشود تا ضمن رصد دقیق عملکرد، امکان اصلاح مسیر نیز فراهم باشد.
حاجی مبرزایی تاکید کرد: نگاه آقای رئیسجمهور به جابجایی مدیران، عملگرایانه و مبتنی بر بهرهوری است. ایشان معتقدند که تغییرات مکرر، نه تنها راهگشا نیست، بلکه زمان و سرمایه هماهنگی تیم را هدر میدهد؛ زیرا هر مدیر جدید، حداقل به یک سال زمان نیاز دارد تا به سطح درک و عملکرد مدیر قبلی برسد.
وی یادآور شد: بنابراین، راهبرد دولت بر تقویت و توانمندسازی مدیران موجود استوار است، مگر در مواردی که فردی بهوضوح ناتوان باشد و جایگزینی توانمند و آمادهبهکار در دسترس باشد که اتلاف وقت را توجیه کند. ما برای رسیدن به فهم مشترک زمان صرف کردهایم نمی توانیم این زمان را دوباره و برای یک عده دیگر صرف کنیم. با این نگاه، تیم کنونی شکل گرفته و در آیندهای نزدیک، تغییر و تحول چشمگیری در ترکیب مدیران نخواهیم داشت.
دولت از تنگنای معیشتی مردم آگاه است
حاجی میرزایی گفت: دولت از تنگنای معیشتی مردم آگاه است و هیچگونه غفلتی در این زمینه وجود ندارد و همه تلاش خود را انجام میدهد تا این اتفاق نیفتد. این وضعیت، ریشه در عوامل متعددی دارد که باید یکییکی بررسی و رفع شوند.
رئیس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: برای نمونه، بسته شدن مسیرهای عادی ورود کالا و طولانیشدن مسیرهای جایگزین، هزینههای حملونقل و بیمه را تا سه برابر افزایش داده و در نهایت، قیمت تمامشده کالا را بالا برده است. دولت این واقعیت را میپذیرد و تمام توان خود را بهکار گرفته تا با افزایش قدرت خرید مردم، فشار این گرانیها را کاهش دهد. در این راستا، ماهانه حدود ۸۵ همت (هزار میلیارد تومان) صرفا بابت کالابرگ پرداخت میشود. هرچند برخی از اقشار جامعه به این حمایت نیاز چندانی ندارند، اما دولت تصمیم گرفت این یارانه را بهصورت عمومی پرداخت کند، زیرا تأثیر افزایش قیمتها، گریبانگیر همه است.
وی ادامه داد: با این حال، دولت بهخوبی میداند که دهکهای پاییندرآمدی، فشار بیشتری را تحمل میکنند و تلاش دارد با افزایش مبلغ کالابرگ، این فشار را جبران کند. ما متعهد شدهایم و این را قبول داریم و تلاش میکنیم منابع آن را فراهم کنیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور اظهار کرد: ترمیم درآمدهای آسیبدیده کشور، فرآیندی زمانبر است، اما دولت با تمام ظرفیت در این مسیر گام برمیدارد. دولت نه از معیشت مردم غافل است و نه متوقف است. شاید بیشترین جلسات دولت، به موضوع معیشت اختصاص داشته باشد و آقای رئیسجمهور همواره بر این اولویت تأکید دارند. هرچند بخشی از عوامل دست ما نیست، اما امیدواریم با بهبود شرایط، بتوانیم گرهها را بگشاییم.
حاجی میرزایی بیان کرد: تحولات اخیر بعد از جنگ رمضان و توافقات شکلگرفته ظرفیتهای بزرگ ایران را در عرصههای دیپلماسی و قدرت ملی بهخوبی آشکار ساخت. برای حفظ و تداوم این قدرت، نیازمند وحدت و انسجام ملی هستیم. همه باید در این مسیر متعهد باشیم و بدانیم که حفظ این دستاوردها، مستلزم همراهی و همدلی همهی آحاد کشور است. دولت نیز متعهد شده و تلاش میکند تا منابع لازم را برای تحقق این اهداف فراهم آورد.
مهمترین امتیاز تفویض اختیار این است که به افراد جسارت فکر کردن و عمل کردن میدهد
حاجی میرزایی گفت: بعد از حادثهای که برای شورای عالی امنیت ملی پیش آمد و محل جلسه مورد اصابت قرار گرفت، آقای رئیس جمهور اولین جملهای که به من فرمودند این بود که جلسه دولت را تشکیل دهید و اختیارات را میخواهم واگذار کنم. هر اختیاری که من دارم باید استاندار داشته باشد و هر اختیاری که استاندار دارد باید فرماندار داشته باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: یکی از نقاط درخشان رهبری شهید و قائد انقلاب اسلامی این بود که ساختار دفاعی کشور را به گونهای ساخته بود که اصلاً دنیا نمیتواند باور کند که فرماندههان و رهبری در نیم ساعت به شهادت میرسند اما ۲۰ دقیقه بعد عملیات انجام میشود.
وی افزود: تلاش کردیم در ایام جنگ از سازمانهای بزرگ به سمت سازمان های کوچک انتقال پیدا کنیم و با ۲۰ یا ۱۰ درصد ظرفیت کار کردیم اما نگذاشتیم مردم حس کنند که نظام اجرایی و اداری کشور تعطیل است.
حاجی میرزایی تاکید کرد: هیچ کشوری نیست که تحت تاثیر چنین جنگی گستردهای قرار بگیرد و مردم زندگی متعارف داشته باشند، هیچ جا صفی تشکیل نشود و مغازه ها همه نوع کالایی که مورد نیاز مردم بود بود، داشته باشند. نگرانی از تامین کالا وجود نداشته باشد و این حاصل تفویض اختیارات است.
رئیس دفتر رئیسجمهور اظهار کرد: فرایندهای طولانی را کوتاه و اختیارات را توسعه دادیم و این کار باعث شد که افراد اعتماد به نفس پیدا کنند. مهم ترین امتیاز تفویض اختیار این است که به افراد جسارت فکر کردن و عمل کردن میدهد و به افراد مجال میدهد که ظرفیت آنها باز شود.
وی یادآور شد: رئیس جمهور به اکثر وزارتخانهها در جنگ ۱۲ روزه رفت. علت اینکه آقای رئیس جمهور این کار را کرد این بود که همه وزارتخانه احساس کنند که هر لحظه ممکن است در باز شده و رئیس جمهور بیاد. بنابراین وزیر هم چنین حسی را داشت و هم همین حس را به همکاراش منتقل میکرد. این باعث می شد که کار قوام و دوام پیدا کند و لحظهای ترس و تردید در رئیس جمهور در اوج این فشارها و سختی ها ندیدم.
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