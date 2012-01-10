گزینشگران دربرابر لغزشها سخت و محکم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در جمع مدیران گزینش دستگاه‌های اجرایی استان در یاسوج، افزود: طرح جامع گزینش صبغه الهی دارد و این روندی است که نظام آفریش برای هدایت بشراز ابتدای خلقت با برگزیدن پیامبران(ص) زیر بنای نظام هستی را براین منوال آفرید.

وی تصریح کرد: نظامی اسلامی باید بدنه حکومتی آن متشکل از افرادی ارزشی، ولایتمدار، پایبند به قانون اساسی، اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسدار حرمت خون شهدا و آرمانهای بزرگ امام راحل و مقام عظمای ولایت باشد.

نیکزاد اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) برهمین اساس دستور به تشکیل چنین تشکیلاتی مهم و سازنده را صادر کردند و امروز مسئولیت گزینش سنگین، سخت، حساس و ظریف است که باید به دور از هرگونه لغزش و غفلت باشد تا انتخاب سالم انجام پذیرد.

وی بیان داشت: افرادی که در گزینش قرار می‌گیرند باید افرادی متعهد، محکم ، پایبند به قانون و توانمند باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: ما قادر به برقراری عدل حضرت علی (ع) نیستیم اما نیت آن را داریم و تلاش می‌کنیم آنچه در توان داریم به کارگیریم تا به عدالت نزدیک شویم و حقی از کسی ضایع نشود.

نیکزاد یادآور شد: انتخاب براساس شایسته سالاری کاری حساس و رسالت سنگینی است که بردوش گزینشگران قرار دارد.

وی تاکید کرد: باید در این مسیر آنچنان حرکت کرد که نه حقی از کسی ضایع شده و نه در انتخاب آنچنان بی ‌دقتی شود که به مثابه انتخاب انجام شده حقوقی پایمال شده باشد.