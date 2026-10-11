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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

واکنش حماس به تهدید کاتز علیه خلیل الحیه

واکنش حماس به تهدید کاتز علیه خلیل الحیه

حماس در واکنش به تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه رئیس دفتر این جنبش، آن را مصداق تروریسم سازمان‌یافته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس به تهدید یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه خلیل الحیه واکنش نشان داد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به تهدیدهای «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر ترور «خلیل الحیه»، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، اعلام کرد که این تهدیدها مصداق تروریسم سازمان‌یافته است و نشان‌دهنده رویکرد رژیم های قانون‌گریزی است که خود را مقید به قوانین بین‌المللی نمی‌دانند.

حماس عصر امروز یکشنبه در بیانیه خود تأکید کرد که این تهدیدها همچنین بیانگر ورشکستگی سیاسی کابینه اشغالگر و اعضای فاشیست آن است.

حماس بیان کرد: تأکید می‌کنیم که این تهدیدها موضع ثابت جنبش و رویکرد ملی آن در مبارزه و مقاومت را تغییر نخواهد داد. ما تا بازپس‌گیری تمامی حقوق ملت فلسطین، در رأس آن پایان دادن به اشغالگری، به مبارزه ادامه خواهیم داد. این تهدیدها چیزی جز پافشاری بیشتر حماس و رهبران آن بر مواضع ملی‌شان در پی نخواهد داشت.

حماس همچنین از میانجی‌ها خواست در برابر این اظهارات نسنجیده موضعی قاطع و جدی اتخاذ و آن‌ها را محکوم کنند.

این جنبش با تأکید بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس و نقشه راه مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از میانجی‌ها خواست بر رژیم اشغالگر فشار وارد کنند تا به تعهدات خود عمل کند؛ به‌ویژه تجاوزات را متوقف سازد و محاصره ملت فلسطین را پایان دهد.

گفتنی است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، رئیس جنبش حماس را علنا به ترور تهدید کرد.، «یسرائیل کاتز» ضمن تهدید علنی «خلیل الحیه» مدعی شد: اعضای ارشد حماس را در غزه ترور کردیم و این بار ناگزیر نوبت خلیل الحیه است که به هنیه و دوستانش ملحق شود.

کد مطلب 6974778

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