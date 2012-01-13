به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تبلیغ مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور در این نشست با اشاره به رشد و گسترش فضاهای تبلیغی گفت: در عصر کنونی و دنیای امروزی با توجه به رشد و گسترش عرصهها و فضاهای تبلیغی، ابزارهای پیچیدهای وجود دارد که فرصتها و فضاهای تبلیغی را در عرصهها و رشتههای مختلف، فراروی مبلغین قرار داده است.
حجتالاسلام سید محمود صانعی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه باعث به وجود آمدن فضای ارزشمند دینی در منطقه شده، استفاده از ابزارهای مجازی بوده است. بنابراین یکی از عرصههای جدیدی که باید خواهران مبلغ نسبت به آن آشنا و کارآمد باشند استفاده از فضاهای مجازی تبلیغی است.
وی به نظم، وحدت رویه و یکسانسازی فرایند تبلیغ تأکید کرد و اظهار داشت: در کشور ما مراکز متعددی متولی امور تبلیغ هستند که وجود مراکز مختلف با مدیریتهای متفاوت، چالشها، پراکندگیها و نابسامانیهایی را در عرصه تبلیغ به همراه داشته است.
مدیر تبلیغ مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور به تشکیل شورای سیاستگذاری تبلیغ به دستور مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از اعضای این شورا ستادی با عنوان "ستاد ساماندهی و هماهنگی تبلیغ" شکل گرفته است که وظیفه ساماندهی مبلغان را به عهده دارد.
وی با اشاره به اعضای تشکیل دهنده این ستاد گفت: حوزه علمیه خواهران، حوزه علمیه برادران، سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف و امور خیریه و بعضی مراکز دیگر که در امر تبلیغ دخالت دارند از جمله اعضای تشکیل دهنده این ستاد هستند.
حجت الاسلام صانعی مصوبات تنظیم شده توسط این ستاد را لازمالاجرا دانست و ادامه داد: با تکمیل پرونده تبلیغی مبلغان در یک نرمافزار تبلیغی و ورود اطلاعات لازم توسط مبلغ، مبلغ از حمایت های علمی، آموزشی و مادی برخورار خواهد شد.
مدیر تبلیغ مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور دومین گام در عرصه ساماندهی مبلغان حوزههای علمیه خواهران را صدور مجوز و کارت تبلیغی خواهران مبلغه عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به ورود افرادی بدون صلاحیت در عرصههای تبلیغی در جمع بانوان جامعه و آفتها و آسیبهای ناشی از این امر، صدور مجوز و کارت تبلیغی برای خواهرانی که صلاحیت تبلیغ را دارند، امری لازم و ضروری است.
وی ارزیابی مبلغان حوزههای علمیه خواهران را سومین گام در عرصه ساماندهی مبلغان قلمداد کرد و افزود: ارزیابی مبلغان حوزههای علمیه خواهران در دو مرحله اخلاقی ـ علمی و مهارتی انجام می شود که مرحله اول توسط مدیر و معاون فرهنگی مدرسه علمیه و مرحله دوم به صورت تخصصی توسط ارزیابان مربوطه انجام میگیرد.
حجتالاسلام صانعی تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری 238 نفر از خواهران طلبه از 16 مدرسه علمیه شهر تهران برای امر تبلیغ ارزیابی شدند که نتایج حاصل از این ارزیابی، نشان دهنده وجود مبلغانی توانمند و فعال در شهر تهران است.
قم - خبرگزاری مهر: نشست توجیهی طرح ساماندهی مبلغان حوزههای علمیه خواهران استان تهران با مدیران و معاونان فرهنگی مدارس علمیه، مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی استان تهران در مدرسه علمیه بانوامین تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تبلیغ مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور در این نشست با اشاره به رشد و گسترش فضاهای تبلیغی گفت: در عصر کنونی و دنیای امروزی با توجه به رشد و گسترش عرصهها و فضاهای تبلیغی، ابزارهای پیچیدهای وجود دارد که فرصتها و فضاهای تبلیغی را در عرصهها و رشتههای مختلف، فراروی مبلغین قرار داده است.
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