اعلام فراخوان جذب مبلغین طرح امین از سوی حوزه علمیه تهران

فراخوان جذب مبلغین طرح امین از سوی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان جذب مبلغین طرح امین از سوی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه تهران اعلام شد.

بر اساس این گزارش، حوزه علمیه استان تهران در نظر دارد برای سال تحصیلی جدید، مبلغین و مبلغه‌های جوان و فعال را جهت حضور در مدارس و اجرای طرح‌های فرهنگی و تبلیغی جذب کند.

از مزایای شرکت در این طرح توفیق انجام رسالت طلبگی و تبلیغ دانش‌آموزی، پرداخت حق‌الزحمه تبلیغی، هماهنگی با آموزش و پرورش و معرفی مدرسه جهت تبلیغ دانش‌آموزی از طرف معاونت تبلیغ استان تهران، فعال شدن پرونده در مرکز خدمات و اتصال شهریه و بیمه مرکز خدمات، امکان غیرحضوری شدن دروس حوزوی (ویژه برادران)، استفاده از دوره‌های آموزشی و مهارتی هدفمند و کاربردی، اولویت در به‌کارگیری در سایر طرح‌ها و مأموریت‌های فرهنگی تبلیغی و احتساب سابقه تبلیغی در معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه است.

از شرایط شرکت در این طرح می‌توان به حداقل سن مبلغین ۲۲ سال و حداکثر ۴۵ سال، اتمام سطح ۲ (برادران و خواهران)، داشتن تجربه تبلیغ دانش‌آموزی، داشتن فرصت کافی و تعهد به اختصاص حداقل ۶۰ ساعت فعالیت در ماه، استقرار و سکونت در استان تهران، تلبس رسمی به لباس مقدس روحانیت (ویژه برادران) و قبولی در مصاحبه اشاره کرد.

مبلغان فعال می‌توانند می‌توانند برای تمدید حکم از طریق اینجا و متقاضیان جدیدالورود جهت تکمیل ظرفیت با استفاده از لینک در این طرح شرکت کنند.

