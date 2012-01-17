به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجتبی فدا در نشست خبری ستاد یادواره شهید حجتالاسلام عبدالله میثمی نماینده حضرت امام (ره) در قرارگاه خاتمالانبیا اظهار داشت: با توجه به روزهای گرامیداشت عملیات کربلای چهارم و پنجم و شهیدان حاجحسین خرازی و عبدالله و رحمتالله میثمی برای تکریم کسانی که تجسم اخلاقی عملی و اخلاص هستند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان اصفهان با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان، ستاد کنگره شهدای استان اصفهان، ستاد کنگره شهدای روحانی و لشگر امام حسین (ع)، یادواره شهید میثمی را در جوار مزار هشت هزار شهید اصفهان برگزار میکند.
وی بیان داشت: این یادواره با حضور مسئولان لشگری و کشوری و همرزمان شهید میثمی از شهرهای تهران، قم، اصفهان و خانوادههای شهدا برگزار میشود.
جانشین سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان اضافه کرد: در این مراسم سردار سرلشگر یحیی رحیمصفوی دستیار عالی رهبر معظم انقلاب و حجتالاسلام حاجیصادقی جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی میکنند.
وی گفت: اجرای دکلمه توسط فرزند شهید میثمی و اهتزاز پرچم متبرک شده به آستان مقدس امام حسین (ع) از دیگر برنامههای این مراسم است.
فدا افزود: استان اصفهان 23 هزار رزمنده و 400 سردار شهید تقدیم انقلاب کرده و در طول دفاع مقدس نیز 570 روحانی شهید نیز تقدیم نظام انقلاب اسلامی کرده است.
وی درباره برگزاری یادواره شهید حجتالاسلام و المسلمین عبدالله میثمی در سه استان قم، اصفهان و تهران گفت: به واسطه نقش محوری شهید میثمی و شاخصههایی از قبیل نمایندگی حضرت امام (ره) در قرارگاه خاتمالانبیاء، شهید شاخص حوزه علمیه قم و محل زادگاه و زندگی شهید میثمی در اصفهان این یادوارهها در این سه استان برگزار میشود.
جانشین سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان اصفهان، کار ساخت پارک موزه دفاع مقدس و دهکده دفاع مقدس را از سال گذشته آغاز کرده است و در تلاش هستیم طی دو سال آینده باغ موزه دفاع مقدس و دهکده دفاع مقدس را در استان اصفهان افتتاح کنیم.
به گزارش مهر، یادواره شهید میثمی 29 دیماه سالجاری در گلزار شهدای اصفهان از ساعت هشت و 30 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه برگزار میشود.
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