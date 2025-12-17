سردار فتحیان: اصناف بازوی راهبردی اقتدار مردمی انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فتحیان صبح چهارشنبه در نشست خبری بسیج اصناف استان اصفهان که به مناسبت بزرگداشت شهدای خدمات فنی خودرویی کشور برگزار شد، از برگزاری کنگره ملی شهدای خدمات فنی خودرویی به میزبانی استان اصفهان در روز چهارم دیماه خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه مردم در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از مؤلفههای بنیادین و راهبردی قدرت نظام، حضور آگاهانه مردم در صحنه است؛ ظرفیتی که در مقاطع حساسی همچون پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، نقشی تعیینکننده ایفا کرد و معادلات دشمن را برهم زد.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان افزود: دفاع مقدس در شرایطی آغاز شد که کشور از حداقل امکانات نظامی برخوردار بود، اما حضور اقشار مختلف مردم، این نبرد نابرابر را به الگویی ماندگار از مردمیسازی دفاع تبدیل کرد؛ الگویی که ریشه در ایمان، مسئولیتپذیری و همبستگی اجتماعی داشت.
سردار فتحیان با تأکید بر نقش تاریخی بازار و اصناف در شکلگیری، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی تصریح کرد: اصناف از نخستین گروههایی بودند که در مسیر انقلاب به میدان آمدند و در دوران دفاع مقدس نیز علاوه بر حضور گسترده در جبههها، بار اصلی پشتیبانی اقتصادی و لجستیکی جنگ را بر دوش کشیدند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان نزدیک به چهار هزار شهید از جامعه اصناف تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: این آمار نشاندهنده عمق احساس تکلیف و مسئولیتپذیری اصناف در دفاع از کشور است؛ رزمندگانی که بسیاری از آنان از دل بازار برخاستند و برخی نیز به فرماندهان برجسته و اثرگذار دفاع مقدس تبدیل شدند و معیشت و کسبوکار خود را در اولویت بعدی قرار دادند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان هدف از برگزاری کنگرههای ملی شهدا را احیای گفتمان ایثار و مقاومت عنوان کرد و گفت: شناسایی و معرفی هدفمند شهدای اصناف، تدوین زندگینامهها و تولید آثار فرهنگی، هنری و رسانهای، نقش مهمی در انتقال ارزشها به نسل جوان و تقویت سرمایه اجتماعی نظام دارد.
سردار فتحیان با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: عبور از مشکلات و فشارهای امروز، نیازمند بازگشت به همان روحیه همت عمومی، اعتماد به توان داخلی و مشارکت مردمی است؛ روحیهای که در روزهای نخست انقلاب و سالهای دفاع مقدس، رمز اصلی پیروزی و پیشرفت کشور بود و امروز نیز میتواند گرهگشا باشد.
