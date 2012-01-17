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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

18کیلومتر شبکه فاضلاب در سایتهای مسکن مهر در حال اجراست

18کیلومتر شبکه فاضلاب در سایتهای مسکن مهر در حال اجراست

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای شبکه فاضلاب به طول 18 کیلومتر برای تعداد شش هزار و200 واحد مسکن مهر دراستان در حال اجراست.

علی جان صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای سال 90 در شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت، سی سخت و لیکک آغاز شده و هم اکنون در مرحله پایانی قراردارد.

وی بیان کرد: این شرکت برای اجرای این طرحها تاکنون 32 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک داراییهای استان و منابع ملی و داخلی هزینه کرده است.

صادق پور عنوان کرد: پیش بینی می شود 30 درصد از این واحدها تا دهه مبارک فجر برای افتتاح و بهره برداری آماده شوند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تاکنون انشعابات آب حدود یک هزار و 400 و انشعابات فاضلاب 520 واحد مسکن مهر نصب شده ومابقی نیز به سرعت در حال اجراست.

وی یادآور شد: همزمان با اجرای آبرسانی، اجرای فاضلاب نیز در واحدهای مسکن مهر در شهرهایی که تأسیسات فاضلاب دارند اجرا می شود.

کد مطلب 1511225

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