به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کشاورزی دوشنبه‌شب در نشست با مدیران مسئول سایتهای خبری استان بوشهر اظهار داشت: رسانه‌ها از تاثیرگذارترین ابزارها در جهان امروز هستند و تقویت رسانه‌ها موجبات پیشرفت را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تکنولوژی ارتباطی با سرعت و شرایط خاص در حال پیشرفت است، افزود: در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که تکنولوژی قبل از فرهنگ‌سازی استفاده از تکنولوژی وارد جوامع انسانی شده و این امر موجب بروز مشکلاتی شده است.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر بیان کرد: فضای مجازی در دنیای ارتباطی امروز با راهکارهای خاصی در مراکز سیاسی، اجتماعی و امنیتی و... حضور یافته و سکانداری صاحبان قلم و اندیشه در این عرصه تاثیرگذار بوده است.

کشاورزی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در حوزه قانون، دین و حرکت بر مدار مقررات و قوانین و حضور فعال بانوان در عرصه‌های اجتماعی پیشگام بوده و مردم‌شناس فرانسوی 12 سال پیش در سفر به ایران به این مسئله اذعان داشته و این نشان دهنده صدور پیام‌های انقلاب اسلامی به فراتر از مرزهاست.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس نهم و شرایط منطقه‌ای با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان داشت: با وجود اختلاف‌سلیقه‌ها باید وحدت و همدلی خود را به نمایش بگذاریم وبا تبعیت از ولایت فقیه در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی گام برداریم.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر گفت: انتخابات نماد مردم‌سالاری است و دشمنان برای صدمه زدن به انتخابات برنامه‌ریزی کرده‌اند که باید هوشیار باشیم و در برابر توطئه‌های دشمنان بایستیم.

کشاورزی با اشاره به وظایف رسانه‌ها در ایام انتخابات افزود: رسانه‌ها باید به بیان واقعیات و عملکرد مثبت بپردازند و از سیاه‌نمایی پرهیز کنند.

در این نشست تعدادی از مدیران سایت‌ها نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و بر تداوم این نشست‌ها تاکید کردند.