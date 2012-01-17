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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

مافی به مهر خبر داد:

مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی آبیک کاهش یافت

مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی آبیک کاهش یافت

آبیک- خبرگزاری مهر: کارشناس امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از کاهش 32 درصدی مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی این شهرستان در یک سال گذشته خبر داد.

محمد مافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای روشهای علمی و کارشناسی شاهد کاهش 32 درصدی مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی شهرستان آبیک کاهش یافته است.
 
کارشناس مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی شهرستان آبیک نسبت به سال قبل از اجرای طرح کاهش یافته است.
 
وی اظهارداشت: میزان مصرف سوخت در واحدهای کشاورزی شهرستان شامل دامداری، مرغداری، گلخانه، قارچ، کمپوست در سال 88 به میزان 62 میلیون لیتر بوده که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به 42 میلیون لیتر رسیده است.
 
مافی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و همچنین تجهیز مرغداریهای نیمچه گوشتی به هیتر موشکی را علت کاهش مصرف سوخت در این واحدها برشمرد و گفت: در 9 ماه گذشته امسال، مصرف گازوئیل در واحدهای کشاورزی شهرستان آبیک 26 میلیون لیتر بوده که استفاده از تجهیزات مدرن این میزان بیش از هشت میلیون لیتر کاهش یافته است.
کد مطلب 1511339

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