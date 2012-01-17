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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

با حکم عباسی؛

آرامی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان شد

آرامی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان محمود آرامی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم  محمد عباسی آمده است: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌ها بدین وسیله به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و انقلابی و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان هرمزگان فراهم شود. 

کد مطلب 1511622

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