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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

حسام شریعتی:

توزیع مواد مخدر و گسترش اعتیاد در ایران هدف دار دنبال می شود

توزیع مواد مخدر و گسترش اعتیاد در ایران هدف دار دنبال می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: شهردار سنندج گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با برنامه ریزی خاص و هدف دار به دنبال توزیع بیشتر مواد مخدر و گسترش اعتیاد در جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج افزود: جوانان و نوجوانان کشور بیش از هر قشر دیگری در جامعه مورد هدف و ضربه دشمنان در بحث مواد مخدر و اعتیاد قرار دارند.

وی اظهار داشت: معضل بیکاری به ویژه در میان قشر فقیر و کم درآمد در کشور باعث شده دشمنان از این مسئله سوء استفاده کرده و با حربه های خود جوانان و نوجوانان را به خرید و فروش مواد مخدر برای درآمد زایی و ایجاد اشتغال تشویق کنند.

شهردار سنندج قشر فقیر و کم درآمد را تنها در توزیع مواد مخدر و افزایش میل جوانان به مصرف این مواد مقصر ندانست و ادامه داد: قشر مرفه و ثروتمند جامعه نیز با وجود امکانات و دسترسی به فناوریهای نوین از قبیل ماهواره همواره به گسترش این بلای خانمانسوز دامن زده اند.

حسام شریعتی یادآور شد: اقشار خاصی در جامعه با استفاده از ماهواره و برنامه های مبتذل بنیان خانواده و در ادامه آن جامعه را دچار تزلزل می کنند که جلوگیری از این کار نیازمند فرهنگ سازی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می توان با فضاسازی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و ورزشی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کرد تا از نزدیکی به مواد مخدر دوری کنند.

شهردار سنندج همچنین از تبدیل شدن کشتارگاه سنندج به مرکز جمع آوری و ترک اعتیاد معتادان استان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: راه اندازی و بهره برداری از مرکز در حال حاضر با کمبود اعتبار مواجه شده که رفع این مشکل نیازمند حمایت مسئولان است.

کد مطلب 1511790

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