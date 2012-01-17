توزیع مواد مخدر و گسترش اعتیاد در ایران هدف دار دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج افزود: جوانان و نوجوانان کشور بیش از هر قشر دیگری در جامعه مورد هدف و ضربه دشمنان در بحث مواد مخدر و اعتیاد قرار دارند.

وی اظهار داشت: معضل بیکاری به ویژه در میان قشر فقیر و کم درآمد در کشور باعث شده دشمنان از این مسئله سوء استفاده کرده و با حربه های خود جوانان و نوجوانان را به خرید و فروش مواد مخدر برای درآمد زایی و ایجاد اشتغال تشویق کنند.

شهردار سنندج قشر فقیر و کم درآمد را تنها در توزیع مواد مخدر و افزایش میل جوانان به مصرف این مواد مقصر ندانست و ادامه داد: قشر مرفه و ثروتمند جامعه نیز با وجود امکانات و دسترسی به فناوریهای نوین از قبیل ماهواره همواره به گسترش این بلای خانمانسوز دامن زده اند.

حسام شریعتی یادآور شد: اقشار خاصی در جامعه با استفاده از ماهواره و برنامه های مبتذل بنیان خانواده و در ادامه آن جامعه را دچار تزلزل می کنند که جلوگیری از این کار نیازمند فرهنگ سازی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می توان با فضاسازی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و ورزشی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کرد تا از نزدیکی به مواد مخدر دوری کنند.

شهردار سنندج همچنین از تبدیل شدن کشتارگاه سنندج به مرکز جمع آوری و ترک اعتیاد معتادان استان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: راه اندازی و بهره برداری از مرکز در حال حاضر با کمبود اعتبار مواجه شده که رفع این مشکل نیازمند حمایت مسئولان است.