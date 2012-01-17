ارسال 70 مقاله به دبیرخانه همایش هنر و تبلیغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی کمساری در دیدار اعضای شورای همایش هنر و تبلیغ با آیتالله جوادیآملی، گفت: همایش هنر و تبلیغ با هدف بهره مندی از زبان تاثیرگذار و رسای هنر در ترویج و تبلیغ آموزه های دینی، واکاوی چگونگی و چیستی و ارائه راهکارهای علمی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان همایشی علمی و پژوهشی در قم برگزار میشود.
وی افزود: فراخوان همایش روز های پایانی سال قبل به همه مراکز علمی حوزه و دانشگاه ها در سراسر کشور ارسال شد و با پایان مهلت فراخوان بیش از 70 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است.
دبیر علمی همایش هنر و تبلیغ در ادامه تصریح کرد: محورهایی چون هنر و تبلیغ در اندیشه های دینی، سیر هنر و تبلیغ در دوره های مختلف زمانی،کارکردها و گرایش های هنری در تبلیغ، حوزه های علمیه و زیر ساخت های هنر و تبلیغ از موضوعات مقالات ارائه شده به دبیرخانه این همایش بوده است.
13 بهمن ماه همایش تبلیغ و رسانه در قم برگزار می شود
وی با بیان این که همایش تبلیغ و هنر13 بهمن ماه برگزار می شود، اظهار داشت: تاکنون دو نشست تخصصی به عنوان مقدمات این همایش برگزار شده که طی آن استادان حوزه و دانشگاه، پیرامون موضوعات همایش به تبادل نظر پرداختند.
حجت الاسلام کمساری در پایان یادآور شد: همه مقالات برتر همایش به صورت کتاب چاپ و در اختیار عموم قرار میگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری همایش هنر و تبلیغ در بهمن ماه سال جاری در قم از ارسال 70 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی کمساری در دیدار اعضای شورای همایش هنر و تبلیغ با آیتالله جوادیآملی، گفت: همایش هنر و تبلیغ با هدف بهره مندی از زبان تاثیرگذار و رسای هنر در ترویج و تبلیغ آموزه های دینی، واکاوی چگونگی و چیستی و ارائه راهکارهای علمی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان همایشی علمی و پژوهشی در قم برگزار میشود.
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