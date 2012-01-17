ارسال 70 مقاله به دبیرخانه همایش هنر و تبلیغ

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام علی کمساری در دیدار اعضای شورای همایش هنر و تبلیغ با آیت‌الله جوادی‌آملی، گفت: همایش هنر و تبلیغ با هدف بهره مندی از زبان تاثیرگذار و رسای هنر در ترویج و تبلیغ آموزه های دینی، واکاوی چگونگی و چیستی و ارائه راهکارهای علمی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان همایشی علمی و پژوهشی در قم برگزار می‌شود.



وی افزود: فراخوان همایش روز های پایانی سال قبل به همه مراکز علمی حوزه و دانشگاه ها در سراسر کشور ارسال شد و با پایان مهلت فراخوان بیش از 70 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است.



دبیر علمی همایش هنر و تبلیغ در ادامه تصریح کرد: محورهایی چون هنر و تبلیغ در اندیشه های دینی، سیر هنر و تبلیغ در دوره های مختلف زمانی،کارکردها و گرایش های هنری در تبلیغ، حوزه های علمیه و زیر ساخت های هنر و تبلیغ از موضوعات مقالات ارائه شده به دبیرخانه این همایش بوده است.



13 بهمن ماه همایش تبلیغ و رسانه در قم برگزار می شود



وی با بیان این که همایش تبلیغ و هنر13 بهمن ماه برگزار می شود، اظهار داشت: تاکنون دو نشست تخصصی به عنوان مقدمات این همایش برگزار شده که طی آن استادان حوزه و دانشگاه، پیرامون موضوعات همایش به تبادل نظر پرداختند.



حجت الاسلام کمساری در پایان یادآور شد: همه مقالات برتر همایش به صورت کتاب چاپ و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.