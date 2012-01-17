ترور شهید احمدی نشانه رشد علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهرمتن کامل این بیانیه کهبه شرح زیر است:
خط سرخ شهادت با خون مصطفی احمدیروشن نگاشته شد. ایران اسلامی، باز هم شاهد هجمه ناجوانمردانه دشمنان مردم و هویت ایرانی شد.تروریسم بینالملل که در مقابله ناجوانمردانه آشکار با اندیشههای رفیع ملت ایران، سیه روز شده است، رویکرد عملیاتی خود را از جنگهای ادعایی سایبری، به انجام ترورهای مخفیانه و مذبوحانه قرون وسطایی، مبدل کرده است.
بدیهی است که ترور دانشمندان ایرانی و جاری شدن خون شهیدانی چون «مصطفی احمدیروشن»، موجب باروری چشمه دانش عالمان پرمعرفت ملیـ اسلامی ایرانزمین میشود که بیمحابا، استوار و با اراده، خود را در مسیر رشد روزافزون علمی کشور قرار میدهند.
«جامعه صنفی تهیهکنندگان سینمای ایران» که تولیت ساخت فیلمهای فاخر سینمایی ایران را با نگرش نوین علمی کشور، همواره مورد اعتنا و در دستور کار هنرمندان سینمای کشور قرار داده است، در نهایت تألم از وقوع این عملیات تروریستی ابراز انزجار میکند و شهادت مظلومانه دانشمندان هستهای ایران اسلامی را محکوم و به عموم ملت ایران و خانواده آن دانشمند شهید مطهر «مصطفی احمدیروشن» تسلیت میگوید.
نظر شما