جریمه ۱۵ درصدی گل محمدی و شاگردانش در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت باشگاه دهوک به دلیل نتایج نامطلوب این تیم در هشت دیدار اخیر لیگ ستارگان عراق، تصمیم گرفت بازیکنان تیم اصلی و کادر فنی را جریمه مالی کند.

«شیوان الاتروشی»، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای باشگاه دهوک، در این خصوص گفت: مدیریت باشگاه تصمیم گرفته است ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی را به دلیل نتایجی که تیم در لیگ ستارگان عراق کسب کرده، کسر کند؛ چرا که این نتایج در سطح مورد انتظار نبود و نتوانست انتظارات باشگاه و هواداران را برآورده کند.

او افزود: باشگاه دهوک یکی از نخستین تیم‌هایی بود که آماده‌سازی خود را برای فصل جدید آغاز کرد و مدیریت باشگاه تلاش کرد تمام امکانات و حمایت‌های لازم را در اختیار کادر فنی و بازیکنان قرار دهد تا شرایط مناسبی برای تیم جهت کسب نتایج مورد انتظار فراهم شود.

الاتروشی همچنین توضیح داد: نتایجی که تیم در هشت مسابقه اخیر به دست آورده، رضایت‌بخش نبوده و با حجم آماده‌سازی‌ها و حمایتی که مدیریت باشگاه پیش از آغاز فصل و در طول مسابقات در اختیار تیم قرار داده، تناسب نداشته است.

او تأکید کرد: تصمیم برای کسر ۱۵ درصد از حقوق بازیکنان و کادر فنی با هدف اصلاح مسیر، بهبود نتایج و ارتقای سطح تیم گرفته شده است؛ به شکلی که عملکرد دهوک با اهداف و انتظارات باشگاه و هواداران مطابقت داشته باشد.

لازم به ذکر است که هدایت دهوک بر عهده یحیی گل محمدی است و با گذشت ۸ هفته از لیگ ستارگان عراق با ۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.