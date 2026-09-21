چین چهار موشک در ۴۵ ساعت به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چین در بازه زمانی فشرده ۴۵ ساعته از سهشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته، ۴ عملیات پرتاب موفق را از سه پایگاه فضایی مختلف به انجام رساند. این زنجیره پرتابها که ترکیبی از توانمندیهای بخش دولتی و خصوصی چین را به نمایش گذاشت، با موفقیت کامل تمامی محمولهها در مدار همراه بود.
این ماراتن فضایی از ساعت ۰۶:۲۶ (به وقت گرینویچ) روز سهشنبه آغاز شد؛ جایی که شرکت خصوصی «لنداسپیس» (LandSpace)، یکی از موشکهای «ژوکه-۲ئی» (Zhuque-2E) خود را از مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در شمال غرب چین به فضا فرستاد. این موشک که از پیشران متان و اکسیژن مایع بهره میبرد، ۱۰ ماهواره را برای منظومه اینترنتی «کیانفان» (Qianfan) در مدار پایین زمین قرار داد. بر اساس برنامهریزیها، این منظومه در نهایت از ۱۵ هزار ماهواره فعال تشکیل خواهد شد.
در ادامه، دومین پرتاب در ساعت ۲۲ (به وقت گرینویچ) سهشنبه انجام شد و ۹ ماهواره دیگر «کیانفان» با موشک «گراویتی-۱» (Gravity-1) از سواحل شانگهای راهی مدار شدند. این موشک که توسط شرکت «اوریناسپیس» (Orienspace) به کار گرفته میشود، در حال حاضر قدرتمندترین موشک با سوخت جامد در جهان محسوب میشود.
سلسله عملیاتهای چین در بامداد چهارشنبه ادامه یافت؛ در ساعت ۰۰:۳۲ بامداد، یک موشک «لانگمارچ ۱۲» متعلق به شرکت دولتی CASC از پایگاه فضایی «ونچانگ» در جزیره هاینان برخاست و ۹ فضاپیما را برای منظومه ماهوارهای «ستنت» (SatNet) -که هدفگذاری آن شامل ۱۳ هزار ماهواره است- در مدار زمین مستقر کرد.
در نهایت دو ساعت پس از این پرتاب، چهارمین مأموریت در ساعت ۰۲:۴۵ بامداد چهارشنبه از پایگاه جیوکوان کلید خورد. در این عملیات، موشک «کوآژو-۱۱» (Kuaizhou-11) که متعلق به یکی از زیرمجموعههای CASC است، دو ماهواره راداری رصد زمین را برای شرکت چینی «اسپیسیتی» (Spacety) در مدار زمین جای داد.
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