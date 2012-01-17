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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

تقوی تاکید کرد:

لزوم اجرای باشکوه برنامه های دهه فجر

لزوم اجرای باشکوه برنامه های دهه فجر

دامغان - خبرگزاری مهر: بخشدار امیر آباد دامغان بر همکاری بیش از پیش دستگاه های اجرایی در راستای برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تقوی عصر روز سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دهه مبارک فجر بخش امیرآباد دامغان در سالن جلسات بخشداری گفت: تمام سعی و تلاش ما باید بر این باشد که برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر به خوبی برگزار شود.

وی افزود: حضور مردم در برنامه های دهه مبارک فجر نشان از اهمیت این ایام دارد و به شکوه و عظمت آن می افزاید.

تقوی تصریح کرد: باید کوشید برنامه های دهه مبارک فجر در سطح بخش و روستاها به خوبی برگزار شود و شوراها و دهیاران نیز می توانند در بهتر برگزار شدن این برنامه ها کمک فراوان کنند.

بخشدار امیرآباد اضافه کرد: آموزش و پرورش نیز باید تمام توان و ظرفیت خود را برای بهتر برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر به کار گیرد.

وی گفت: آشنا کردن دانش آموزان با رویدادهای انقلاب اسلامی و نحوه پیروزی آن از نکاتی است که آموزش و پرورش باید در این امر اهتمام بیشتری داشته باشد.

در این جلسه، دیگر اعضا نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها خود برای بهتر برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در بخش امیرآباد پرداختند.

کد مطلب 1512135

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