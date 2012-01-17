لزوم اجرای باشکوه برنامه های دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تقوی عصر روز سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دهه مبارک فجر بخش امیرآباد دامغان در سالن جلسات بخشداری گفت: تمام سعی و تلاش ما باید بر این باشد که برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر به خوبی برگزار شود.

وی افزود: حضور مردم در برنامه های دهه مبارک فجر نشان از اهمیت این ایام دارد و به شکوه و عظمت آن می افزاید.

تقوی تصریح کرد: باید کوشید برنامه های دهه مبارک فجر در سطح بخش و روستاها به خوبی برگزار شود و شوراها و دهیاران نیز می توانند در بهتر برگزار شدن این برنامه ها کمک فراوان کنند.

بخشدار امیرآباد اضافه کرد: آموزش و پرورش نیز باید تمام توان و ظرفیت خود را برای بهتر برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر به کار گیرد.

وی گفت: آشنا کردن دانش آموزان با رویدادهای انقلاب اسلامی و نحوه پیروزی آن از نکاتی است که آموزش و پرورش باید در این امر اهتمام بیشتری داشته باشد.

در این جلسه، دیگر اعضا نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها خود برای بهتر برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در بخش امیرآباد پرداختند.