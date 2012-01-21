گنجینه روایات امام رضا(ع) راهگشای بسیاری از تفاسیر است

دکتر مصطفی عباسی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میراث تفسیری امام رضا (ع) و چهره قرانی ایشان گفت: از دو منظر می توان به این موضوع پرداخت، منظر اول بخشی است که ائمه و به خصوص امام رضا(ع) در تبیین معیارها و اصول و مبانی علوم قرآنی دارند.

وی افزود: مستحضر هستید که امیرالمؤمنین(ع) پیشتاز علوم قرآنی هستند و بسیاری از دانش هایی که در خدمت فهم و ترویج قرآن وجود دارد مثل دانش های صرف و نحو و بلاغت و تفسیر و قرائت و ... تا حدود زیادی مدیون تلاش های امیرالمؤمنین(ع) و رهنمودها و درس های ایشان به شاگردانشان است. این مسیر را ائمه ادامه دادند و پیشتازان رهنمود و راهنمایی تمام مردم و دانشمندان در زمینه های علوم قرآن بودند.

عضو شورای هماهنگی فعالیت‏‌های قرآنی دانشگاه‏‌های کشور تصریح کرد: یکی از بحث های چالشی میان علمای مسلمان در ارتباط با معانی آیات قرآن و مباحث علوم قرآنی بحث تعریف و وظیفه ما در قبال آیات محکم و متشابه است. در این زمینه مطالبی از ائمه رسیده و از جمله کلیدی ترین رهنمودها از جانب امام رضا(ع) است که ایشان می فرمایند: "هر کس متشابه را به محکمات ارجاع دهد به صراط مستقیم هدایت شده است" یعنی وظیفه ما در قبال آیات متشابه در این حدیث روشن می شود.

عباسی مقدم گفت: امام رضا(ع) می فرمایند قرآن متعلق به یک زمان نیست و قرآن مانند اندیشه ها و کتاب های دیگر نیست که گذر زمان آنها را کهنه کند بلکه قرآن هر روز تازگی و شکوفایی و طراوت ویژه ای پیدا می کند و این مقدمه استفاده هر چه بیشتر از آیات قرآن و مضامین و معانی آن است.

وی افزود: شبیه این عبارت از امام محمدباقر(ع) هم وجود دارد که ایشان می فرمایند: قرآن جریان دارد در مسیر زمان و اندیشه ها و اعتقادات و هیچ گاه از بین نمی رود چونان یک رودخانه جاری و پر آب و سیال و جوشان که حیات روزافزونی دارد و هیچ گاه به مرداب تبدیل نمی شود و ایستایی و سکون ندارد که باعث از بین رفتن آن شود.

نویسنده کتاب "اسوه‌های قرآنی و شیوه‌های تبلیغی آنان" گفت: نگاه دیگر به چهره قرآنی امام رضا(ع) در ارتباط با تفاسیر درخشانی است که از ایشان در ارتباط با آیات مختلف رسیده است. مجموعه گرانبها و گنجینه بسیار ارزشمندی از روایات تفسیری از امام رضا(ع) وجود دارد که در منابع مختلف مانند عیون اخبارالرضا و تفسیر عیاشی و ... آمده است و ما از این روایات تفسیری بهره مند هستیم و کمتر تفسیری هست که از این روایات بهره مند نشده باشد. در مورد بسیاری از آیات قرآن از ایشان تفسیر باقی مانده است.

عباسی مقدم گفت: در باب آیه "بسم الله الرحمن الرحیم" روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که ایشان می فرمایند بزرگ ترین آیه قرآن کریم است. حضرت امام (ره) هم معتقد بودند که همه حقایق قرآنی در سوره حمد و همه حقایق سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد.