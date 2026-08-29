راهکار وزارت بهداشت برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مهمترین مسائل مطرحشده در جریان سفرهای اخیر به مناطق محروم، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این بازدیدها بهطور جدی مشاهده شد، کمبود پزشک متخصص و نبود توزیع عادلانه متخصصان در مناطق مختلف کشور است.
وی افزود: در برخی مناطق، زیرساختهای بهداشتی و درمانی مناسبی از جمله بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد شده است، اما مسئله اصلی، جذب و مهمتر از آن نگهداشت پزشکان متخصص در این مناطق است. در بیمارستانهایی که مورد بازدید قرار گرفت، پزشکان متخصص به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، در ماندن در منطقه با مشکلاتی مواجه هستند.
آخوندزاده ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح شد، پایین بودن میزان پرداختی کارانه به دلیل پایین بودن ضریب اشغال تخت و تعداد مراجعهکنندگان در برخی بیمارستانهاست. همچنین در مواردی، پرداخت کارانه کارکنان با تأخیر انجام میشود و این موضوع میتواند در ماندگاری نیروی متخصص تأثیرگذار باشد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به جلسه وزیر بهداشت با استاندار در جریان این سفرها گفت: وزیر بهداشت بر ضرورت پیشبینی یک پرداخت ثابت (فیکسپیمنت) برای پزشکان متخصص شاغل در مناطق کمبرخوردار تأکید کردند؛ به این معنا که پزشک فارغ از تعداد بیمار و میزان اشغال تخت، مبلغ مشخصی را بهعنوان حداقل پرداختی دریافت کند تا انگیزه ماندگاری در این مناطق افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند پیشبینی اعتبار مشخص در بودجه وزارت بهداشت در سال آینده است. قرار بود این موضوع در سال جاری نیز دنبال شود، اما با توجه به محدودیتهای مالی امکان اجرای کامل آن فراهم نشد. امیدواریم با تأکید وزیر بهداشت و پیشبینی منابع لازم در بودجه سال آینده، این بخش از مشکل تا حد قابل توجهی برطرف شود.
آخوندزاده با بیان اینکه مشکل ماندگاری پزشکان متخصص صرفاً با افزایش پرداختی حل نمیشود، گفت: وقتی پزشکی با خانواده خود وارد یک شهر میشود، علاوه بر درآمد مناسب، به مدرسه مناسب برای فرزندان، امکانات رفاهی و تفریحی، دسترسی مناسب به حملونقل و پرواز و همچنین شرایط فرهنگی و اجتماعی مطلوب نیاز دارد. بنابراین باید یک بسته جامع برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم طراحی شود.
وی افزود: بخشی از این مسائل با منابع مالی حل میشود، اما بخشی دیگر نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی است. برای نمونه، در بازدید از بیمارستان مهرستان، یکی از موضوعاتی که کادر درمان مطرح کردند، موارد درگیری و برخورد نامناسب برخی خانوادههای بیماران با کارکنان درمان بود. چنین مسائلی مستقیماً بر احساس امنیت و رضایت شغلی نیروهای متخصص تأثیر میگذارد و نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات اقتصادی است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در کنار موضوع پرداخت ثابت، اقداماتی مانند تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید پروانههای حرفهای نیز در حال پیگیری است و وزیر بهداشت بر تسریع این امور تأکید دارند.
آخوندزاده در پایان تأکید کرد: هدف از این سفرها صرفاً شناسایی مشکلات نیست و نباید مسائل مطرحشده پس از پایان سفرها به فراموشی سپرده شود. لازم است برای هر یک از مشکلات شناساییشده، مسئول مشخص، زمانبندی و منبع تأمین اعتبار تعیین شود تا بتوان نتایج سفرها را در قالب برنامههای اجرایی و قابل ارزیابی دنبال کرد و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده و پیشبینی اعتبارات لازم در سال آینده، گام مؤثری برای توزیع عادلانه پزشکان متخصص و افزایش ماندگاری آنان در مناطق محروم برداشته شود.
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