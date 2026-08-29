به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت در شهرستان قروه افتتاح و بهرهبرداری از چند طرح عمرانی و خدماتی انجام شد؛ طرحهایی که در بخشهای فاضلاب، نهضت ملی مسکن و توسعه فضاهای آموزشی اجرا شده و با بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیازهای زیرساختی این شهرستان پاسخ داده میشود.
آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان در جریان سفر به شهرستان قروه، ضمن حضور در آیینهای افتتاح این طرحها، فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب سریشآباد، ۲۰۰ واحد از پروژه نهضت ملی مسکن قروه و مدرسه ۹ کلاسه شهیده فریماه مفاخری را افتتاح کرد.
افزایش ظرفیت تصفیهخانه سریشآباد
فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر سریشآباد نخستین طرحی بود که با حضور استاندار کردستان به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای که با هدف تکمیل زیرساختهای جمعآوری و تصفیه فاضلاب و جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی اجرا شده است.
این طرح با ظرفیت تصفیه ۲ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانهروز برای جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر و افق سال ۱۴۲۰ طراحی و اجرا شده و برای احداث آن ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
فاز دوم تصفیهخانه سریشآباد در زمینی به مساحت یکهزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده و فرآیند تصفیه آن بر پایه روش لجن فعال با هوادهی گسترده و قابلیت حذف نیتروژن است.
اجرای این پروژه علاوه بر کمک به مدیریت فاضلاب شهری، با هدف جلوگیری از ورود پساب آلوده به محیط زیست و فراهم کردن امکان بازچرخانی آب برای استفاده در بخشهای کشاورزی و صنعتی دنبال شده است.
پوشش کامل شبکه جمعآوری فاضلاب سریشآباد
در حال حاضر شهر سریشآباد حدود ۷ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد و ۳ هزار اشتراک فاضلاب در این شهر ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، عملیات اجرای شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضلاب این شهر نیز به طول ۳۰ کیلومتر انجام شده است.
فاز نخست تصفیهخانه فاضلاب سریشآباد پیش از این در سال ۱۳۹۵ و با ظرفیت پیشبینیشده برای جمعیت ۱۰ هزار نفر به بهرهبرداری رسیده بود.
با راهاندازی فاز دوم، ظرفیت مجموع تصفیهخانه سریشآباد به ۴ هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش یافته و این مجموعه برای پوشش جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر طراحی شده است.
بهرهبرداری از ۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن
در ادامه برنامههای هفته دولت در قروه، ۲۰۰ واحد مسکن از پروژه ۷۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن این شهر نیز با حضور استاندار کردستان به بهرهبرداری رسید.
محمد رسولی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان، در آیین افتتاح این واحدها اظهار کرد: ارزش ریالی ۲۰۰ واحدی که امروز به بهرهبرداری رسید، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: در شهر قروه سه پروژه نهضت ملی مسکن شامل پروژههای ۷۲، ۷۱۲ و ۳۷۲ واحدی تعریف شده و روند اجرای این طرحها در حال پیگیری است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: پروژه ۷۲ واحدی قروه از جمله طرحهای شاخص نهضت ملی مسکن در کشور محسوب میشود و اجرای پروژههای مسکن در این شهر با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان و توسعه ظرفیت سکونتی قروه دنبال میشود.
افتتاح مدرسه ۹ کلاسه به نام یک دانشآموز شهید
همزمان با این طرحها، مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه شهیده فریماه مفاخری نیز در شهرک دانش قروه افتتاح شد؛ آیینی که با حضور استاندار کردستان و با دستان پدر و مادر این دانشآموز شهید انجام گرفت.
آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، در حاشیه افتتاح این واحد آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی یکی از محورهای مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی در استان است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۷۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی در استان کردستان به بهرهبرداری رسیده که از این میزان، ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع در هفته دولت امسال افتتاح شده است.
استاندار کردستان ادامه داد: ۶۰ هزار مترمربع دیگر از فضاهای آموزشی نیز پیش از هفته دولت به بهرهبرداری رسیده و این روند نشاندهنده توجه به توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان است.
لهونی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تحقق عدالت آموزشی گفت: توسعه و ارتقای فضاهای آموزشی در کردستان باید به گونهای دنبال شود که دانشآموزان در نقاط مختلف استان از امکان دسترسی به مدارس استاندارد و مناسب برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش، سرمایهگذاری برای آینده استان است و رفع کمبودهای موجود در زمینه فضای آموزشی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای تحصیل دانشآموزان، همچنان در دستور کار قرار دارد.
مدرسه ابتدایی شهیده فریماه مفاخری در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یکهزار و ۲۷۰ مترمربع احداث شده است.
برای ساخت و تجهیز این واحد آموزشی ۹ کلاسه بیش از ۳۲ میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده و ارزش روز آن حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدرسهای به نام یک شهیده دانشآموز
این واحد آموزشی به نام شهیده فریماه مفاخری، از اهالی شهرستان قروه، نامگذاری شده است؛ دانشآموزی که در مدرسه شجره طیبه میناب تحصیل میکرد و در نخستین روز جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک آمریکایی-صهیونیستی، همراه با جمعی از دانشآموزان و معلمان این مدرسه به شهادت رسید.
افتتاح این مدرسه با حضور خانواده این شهیده، جلوهای ویژه به آیین بهرهبرداری بخشید و نام یک دانشآموز شهید قروهای را بر فضای آموزشی محل تحصیل نسل جدید ماندگار کرد.
به این ترتیب، سفر استاندار کردستان به قروه در پنجمین روز هفته دولت با بهرهبرداری از طرحهایی در سه حوزه زیرساختی، مسکن و آموزش همراه شد؛ طرحهایی که مجموع آنها بخشی از برنامههای توسعهای دولت در این شهرستان را نمایندگی میکند.
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