به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست مخازن زباله در گوشه و کنار کوچهها و خیابانهای تهران، بخشی از چهره روزمره شهر هستند مخازنی که گاهی پسماند در اطرافشان پراکنده میشود و حضور زبالهگردها نیز وضعیت اطراف آنها را نامرتبتر میکند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد آلودگی بصری، مشکلاتی مانند انتشار بوی نامطبوع و شیرابه را به دنبال دارد.
حالا مدیریت شهری برای ساماندهی این وضعیت، راهکار دیگری را دنبال میکند انتقال مخازن زباله به زیر زمین طرحی که اجرای نمونههای آن در چند منطقه تهران آغاز شده و قرار است در صورت موفقیت، در نقاط بیشتری از پایتخت توسعه پیدا کند.
تجربه اجرای مخازن زیرزمینی
داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای مخازن زیرزمینی زباله اظهار کرد: ما در منطقه ۱۷ و منطقه ۱۲ این طرح را انجام دادیم و یک مدل هم در منطقه ۲ اجرا کردیم. اینها موفق بودند و داریم توسعه میدهیم و جزو برنامههای امسال ماست که تعدادشان را بیشتر کنیم؛ ضمن اینکه هرچند منطقه نیز اجرای این طرح را آغاز کردهاند.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت پسماند، اجرای پایلوت مخازن زیرسطحی در مناطق ۱۲ و ۱۷ موفق ارزیابی شده است. کاهش دسترسی زبالهگردها و حیوانات موذی به پسماند، کاهش آلودگی بصری، کاهش شیرابه و کم شدن بوی نامطبوع از جمله کارکردهایی است که برای این مخازن عنوان شده است.
مخازن زیرزمینی با قرار گرفتن بخش اصلی مخزن در زیر سطح زمین، فضای کمتری را در سطح معبر اشغال میکنند و میتوانند از پراکنده شدن پسماند در اطراف مخزن جلوگیری کنند؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح و تخلیه منظم، میتواند به بهبود وضعیت نظافت معابر کمک کند.
توسعه مخازن در نقاط بیشتری از تهران
اجرای نمونههای اولیه در چند منطقه، حالا به برنامه توسعه این مخازن در سطح پایتخت منجر شده است. بر اساس اعلام مسئولان، قرار است این طرح در ۲۰۰ تا ۳۰۰ نقطه دیگر تهران توسعه پیدا کند و برخی مناطق نیز اجرای آن را آغاز کردهاند.
گودرزی نیز با تأکید بر موفقیت نمونههای اجراشده، از قرار گرفتن توسعه مخازن زیرزمینی در برنامه امسال خبر داده است؛ برنامهای که قرار است تعداد این مخازن را در مناطق مختلف افزایش دهد.
با این حال، موفقیت نهایی طرح تنها با افزایش تعداد مخازن سنجیده نمیشود و کاهش پراکندگی پسماند، محدود شدن دسترسی زبالهگردها و حیوانات موذی، کاهش شیرابه و بوی نامطبوع و بهبود سیمای بصری محلات، مهمترین شاخصهایی هستند که میتوانند میزان اثرگذاری این طرح را مشخص کنند.
حالا تهران در مسیر آن است که بخشی از مخازن زباله خود را از سطح خیابانها به زیر زمین منتقل کند؛ طرحی که اگر توسعه آن همراه با تخلیه منظم و نگهداری مناسب باشد، میتواند بخشی از مشکلات قدیمی مخازن زباله در محلات پایتخت را کاهش دهد.
تجربه جهانی مخازن زیرزمینی
مخازن زیرزمینی زباله تنها تجربه تهران نیست و در شماری از شهرهای جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در اروپا، شهرهایی مانند آنتورپ در بلژیک، پورتو در پرتغال، روتردام در هلند، فلورانس در ایتالیا، هامبورگ در آلمان و بارسلونا در اسپانیا از انواع مخازن زیرزمینی برای جمعآوری پسماند استفاده کردهاند.
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