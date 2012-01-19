طرح سلامت دهان و دندان در مهدهای کودک کاشمر اجرا شد

مجتبی قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: داوطلبان سلامت در کاشمر بسیار فعال بوده و نقش موثری در ترویج و آموزش سلامت بخصوص،انجام فلوراید تراپی در قالب طرح کشوری سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودکی ایفا می کنند.

وی گفت :این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان های شیری با همکاری ادارات بهزیستی و مرکز بهداشت در سراسر کشور انجام می شود که در اجرای این طرح سه موضوع آموزش ، افزایش مقاومت دندان ها و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: در ابتدای این طرح مدیران و مربیان 53 مهد شهری و روستایی توسط واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت آموزش های لازم را در خصوص نحوه اجرای آن فرا گرفته اند.

وی یادآور شد: در این طرح 2700 نفر از کودکان سه تا شش ساله پس از معاینه و تعیین وضعیت دهان و دندان با هدف افزایش مقاومت دندان ها فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید می شوند.

رئیس مرکزبهداشت کاشمر بیان کرد: این طرح توسط کارشناسان امور کودک در بهزیستی، مدیران و مربیان مهدکودک، دندانپزشکان و کاردان بهداشت دهان و داوطلبین سلامت درهمه مهدکودک های کاشمر اجرا می شود.

قائمی افزود: پس از معاینه دهان و دندان کودکان توسط افراد آموزش دیده در مهد کودک ها، کودکانی که دارای دندان های پوسیده هستند جهت انجام درمان های مورد نیاز به واحد دندانپزشکی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از پوسیدگی دندان ها در کودکان یکی از اهداف مهم در برنامه های ارتقاء سلامت دهان و دندان است تصریح کرد: از آن جایی که وارنیش فلوراید می تواند برای مدت طولانی فلوراید آزاد کند می تواند نقش مهمی در کاهش پوسیدگی دندان داشته باشد.

قائمی با بیان اینکه بر اساس مطالعات کلینیکی، وارنیش فلوراید روشی بی خطر و بسیار موثر در پیشگیری از پوسیدگی است که باعث کاهش 25 تا 75 درصدی پوسیدگی در دندان ها می شود تصریح کرد: وارنیش فلوراید به طور اولیه به عنوان یک ماده پیشگیری از پوسیدگی در کودکان و افرادی که دارای ریسک بالای پوسیدگی دندانی هستند به کار می رود و محدودیت سنی در استفاده از آن وجود ندارد.