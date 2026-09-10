روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اظهار کرد: در پنج روز آینده جوی نسبتا پایدار در استان حاکم است و در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهرها وزش موقت و ملایم باد پیشبینی میشود.
وی افزود: برای ساعات پایانی جمعه و روز شنبه افزایش ابر در آسمان استان بهویژه در مناطق شمالی پیشبینی میشود و احتمال بارشهای پراکنده در این مناطق وجود دارد، هرچند این بارشها قابل ملاحظه نخواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز تصریح کرد: تغییرات محسوسی در دمای هوا در روزهای آینده پیشبینی نمیشود اما با این حال در اکثر نقاط استان شاهد افزایش یک تا ۲ درجهای دماهای صبحگاهی خواهیم بود.
وی به دادههای ایستگاههای هواشناسی در شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبت شده در استان با ۳۲ درجه سانتیگراد مربوط به فامنین و قهاوند بود و کمینه دما نیز با ۸ درجه سانتیگراد در شهرستانهای کبودرآهنگ، فامنین و بهار به ثبت رسید.
زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در گرمترین ساعات به ۳۱ درجه سانتیگراد و در خنکترین ساعات به ۹ درجه سانتیگراد رسید.
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