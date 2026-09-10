به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در شورای آموزشوپرورش لرستان ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه آموزشوپرورش استان برای آمادهسازی سال تحصیلی جدید، آموزشوپرورش را قلب تپنده و زیربنای استقلال کشور توصیف کرد و اظهار داشت: آینده و حال هر کشور در درون آموزشوپرورش رقم میخورد. از همین رو، مباحث آموزشی و تربیتی باید در تمامی دورهها حرف اول را بزنند و این امور حساس تنها باید به افراد کاردان و متخصص در همان رشته سپرده شود.
انتقاد از هرگونه ملاحظهکاری که منجر به افت کیفیت آموزشی میشود
وی با انتقاد از هرگونه ملاحظهکاری که منجر به افت کیفیت آموزشی میشود، تصریح کرد: متأسفانه گاهی به دلیل تمایل به راضی نگهداشتنِ افراد در لایههای مختلف، تصمیماتی اتخاذ میشود که نتیجه آن افت مسائل تربیتی و آموزشی است، حتی گزارشهایی مبنی بر این وضعیت در مدارس تیزهوشان نیز به گوش میرسد که جای تأمل دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، خطاب به مدیرکل آموزشوپرورش استان، گفت: انتظار میرود پس از آغاز سال تحصیلی، با تعیین افرادی امین و کارآمد، فرایندهای آموزشی و تربیتی مدارس بهصورت نامحسوس رصد شود تا کارها بر مجرای درستی قرار بگیرد.
حجتالاسلام شاهرخی با پیشنهاد برگزاری نشستهای فوقالعاده با تشکلهای دانشآموزی، افزود: دانشآموزان فعال در بسیج، سازمان دانشآموزی و انجمنهای اسلامی، دارای نکاتی هستند که شنیدن آنها بسیار راهگشا است. تعامل مستقیم با این عزیزان نهتنها به تصمیمگیریهای بهتر کمک میکند، بلکه باعث تقویت احساس هویت در آنها میشود.
کمبود تجهیزات در هنرستانها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود تجهیزات هنرستانها اشاره کرد و گفت: در گفتگوهای رودررو با دانشآموزان هنرستانی، گلایههایی از کمبود امکانات شنیده میشود که زیبنده نیست. باید با جدیت، تعهدات نهادهای مختلف از جمله بنیاد قلمچی در خصوص هوشمندسازی و تجهیز مدارس پیگیری شود و نباید اجازه داد لرستان در دریافت این امکانات از سایر استانها عقب بماند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، همچنین بر لزوم بررسی وضعیت مهدکودکها و مدارسی که در دهههای گذشته تسهیلات حمایتی دریافت کرده؛ اما اکنون از چرخه خدمترسانی خارج شدهاند، تأکید کرد.
حجتالاسلام شاهرخی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) پیرامون ارزش قلم علما، مجاهدان راه امنیت و تلاشگران عرصه اقتصاد، تصریح کرد: کسانی که در عرصه علم و فرهنگ با مجاهدت فعالیت میکنند، همردیف کسانی هستند که امنیت کشور را تأمین میکنند. از تمامی معلمان، فرهنگیان و همچنین نیروهای مسلح، بسیج و عشایر که در راه اعتلای استان ایثار میکنند، قدردانی میکنم.
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