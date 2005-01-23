مشاور امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي گلستان در گفت وگو با "مهر" : آموزش همسران روحانيون زمينه ايجاد نگرش نوين در تبليغ است

طاهره صفريان مشاور امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در گفت وگو با گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : بالغ بر80 روحاني طرح مستقر و هجرت در استان گلستان و روستاهاي آن فعال هستند كه به اتفاق خانواده در مناطق كاري خود ساكن شده اند .

مشاور امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان ، برآوردن نيازهاي فكري و روحي همسران ، جلوگيري از نفوذ شبهات به علت ضعف اطلاعات و ناهماهنگي در بين روحانيون و همسران آنها را از نتايجي اعلام كرد كه پس از اين دوره آموزشي و رعايت موارد طرح شده از طرف بانوان ، در سطح اجتماع مشهود خواهد بود .

وي با اشاره به اين كه براي بانوان ديپلمه و بالاتر از آن يك دوره آموزشي خاص و براي بانوان زير ديپلم نيز يك دوره ويژه در نظر گرفته شده است ، گفت : دوره اي كه اخيرا برگزار شده به بانوان ديپلمه و بالاتر اختصاص داشت كه براي نخستين بار در سطح كشور با حضور 356 نفر از بانوان برگزار شد .

صفريان كارگاه هاي آشنايي با ويژگي هاي تفكر ديني ، معرفي الگوهاي آموزشي مفاهيم ديني ، توجه به روانشناسي تربيت در كودكان و نوجوانان ، آشنايي با اصول مشاوره و راهنمايي ، آشنايي با احكام اسلامي و بحث هاي اخلاقي و اجتماعي را مواردي عنوان كرد كه طي دوره آموزشي دو روزه مطرح شده است .

مشاور امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان با يادآوري اين كه همسران روحانيون همواره از سوي افراد جامعه تحت نظر هستند ، گفت : جهت برخورد صحيح و برآوردن نياز فكري و روحي و همچنين درك مشكلات كاري روحانيون ، اين دوره برگزار شده كه در صورت بهره گيري مناسب ، همسران روحاني به خوبي مي توانند در شرايط خاص همواره در كنار همسران خود بوده و در صورت لزوم پاسخگوي نيازهاي عمومي باشند .

وي با اشاره به استقبال خوبي كه از اين دوره شده است ، افزود : بانوان اصرار دارند كه كلاس ها به طور ماهانه بوده و حتي دوره هايي نيز براي فرزندان آنها طراحي شود .

مشاور امور بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان گفت : 18 بهمن ماه ، دوره ديگري خواهيم داشت كه تفريحي - آموزشي بوده و براي تمام بانوان زير ديپلم ، ديپلم و بالاتر خواهد بود .

نخستين دوره آموزشي همگامان سفيران دور ( ويژه همسران روحانيون مستقر و هجرت ) ، دهه سوم دي ماه ، طي دو روز درگرگان برگزار شد .