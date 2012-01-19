31 پس لرزه در خراسان رضوی رخ داد

حجت علی شایان فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت 16 و پنج دقیقه امروز پنجشنبه که زلزله ای به بزرگی 5.5 ریشتر شهرهای مشهد، نیشابور،‌ سبزوار، بخش داورزن سبزوار، چناران، کلات و نقاطی از شهرستان کاشمر را به مدت هفت ثانیه لرزاند تاکنون 31 پس لرزه ثبت شده که بزرگترین آن3.5 ریشتر بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات ستاد حوادث غیر مترقبه تاکنون موارد حادی گزارش نشده و اعزام تیمهای کمک رسانی به مناطق زلزله زده ادامه دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی از مردم استان خواست که خونسردی خود را حفظ و از شایعات پیرامون پرهیز کنند.

با گذشت سه ساعت از وقوع زلزله همچنان شبکه مخابراتی با اختلال مواجه است این در حالی است که مدیر کل مخابرات خراسان رضوی این مشکل را ناشی از ترافیک خطوط ذکر کرد.