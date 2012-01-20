مرتضی بشیری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: جشنواره قرآنی آیه‌های فجر در اصفهان در نیمه نخست بهمن‌‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سومین جشنواره قرآنی آیه‌های فجر در مقاطع سنی کودک، نوجوان و جوان برای خواهران و برادران و بخش ویژه خانواده‌ها برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی سومین جشنواره قرآنی آیه‌های فجر در اصفهان تصریح کرد: به مناسبت سی ‌و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان اصفهان، جشنواره آیه‌های فجر در رشته‌های مفاهیم، حفظ، قرائت قرآن، تواشیح، سرود، نقاشی و خوش‌نویسی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان و با همکاری مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این مسابقات از 15 تا 19 بهمن‌ماه ادامه دارد و مراسم اختتامیه 20 بهمن‌ماه سال جاری در جشن شب میلاد پیامبر اکرم (ص) در ساختمان قائمیه خیابان مسجد سید برگزار می‌شود.

بشیری با توضیحی در مورد این جشنواره بیان داشت: در بخش کودک این جشنواره در گروه سنی قبل از دبستان در رشته حفظ 15 سوره پایانی قرآن و مقطع اول، دوم و سوم دبستان در رشته‌های حفظ 25 سوره آخر قرآن و نقاشی با مضامین قرآنی و مذهبی است.

وی گفت: شرکت‌کنندگان در مقطع چهارم و پنجم دبستان باید در رشته‌های حفظ 30 سوره آخر قرآن و نقاشی با مضامین قرآنی و مذهبی شرکت ‌کنند.

دبیر اجرایی سومین جشنواره قرآنی آیه‌های فجر در اصفهان مسابقات در بخش نوجوان این جشنواره را در دو گروه راهنمایی و دبیرستان دانست و تاکید کرد: در مقطع راهنمایی رشته‌های حفظ جزء 30 قرآن، مفاهیم (ترجمه) نیمه دوم جزء 30 قرآن (از سوره فجر تا آخر قرآن کریم)، تواشیح با مضامین قرآنی، مذهبی و سرود با مضامین قرآنی، مذهبی است.

وی با اشاره به اینکه برای مقطع دبیرستان رشته‌های حفظ جزء 29 و 30 قرآن در نظر گرفته شده است، بیان داشت: در بخش مفاهیم (ترجمه) جزء30 قرآن کریم، خوش‌نویسی بخشی از آیات قرآن، تواشیح با مضامین قرآنی، مذهبی و سرود در نظر گرفته شده است.

بشیری با اشاره به بخش ویژه قرآنی خانواده نیز گفت: این بخش در رشته‌های ترتیل خوانی، حفظ و تفسیر سوره لقمان و دانستنی‌های قرآن کریم برای همه افراد بالای 10 سال در یک خانواده است.

وی تصریح کرد: ترتیل بخش خانواده باید توسط پدر و فرزند پسر انجام شود، همچنین تفسیر سوره لقمان بر اساس تفسیر نمونه و دانستنی‌های قرآن از کتاب دانستنی‌های قرآن تألیف مصطفی اسرار باشد.