https://mehrnews.com/x3cSVL ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ کد مطلب 6926676 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هفتمین شب ایستادگی و پایداری چرام- تجمع مردم شهر چرام در صد و هفتاد و هفتمین شب ایستادگی و پایداری برگزار شد. دریافت 36 MB کد مطلب 6926676 کپی شد مطالب مرتبط کلنگزنی و افتتاح ۵۵۲ طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان چرام در هفته دولت سونامی بیکاری در شهرستان کهگیلویه/امید جوانان بیکار به تدبیردولت اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب بخشداران "پاتاوه" و"چرام" معرفی شدند چندین مرکز استعمال مواد مخدر در شهرستان چرام شناسایی شد قیام سلماسی ها در موج ۱۷۷ شب های اقتدار ملی همایش راهکارهای توسعه کهگیلویه، بهمئی و چرام گشایش یافت برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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