درخواست رویانیان از رئیس فدراسیون فوتبال/ باقیمانده محرومیت نصرتی را ببخشید!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس طی یک نامه رسمی به علی کفاشیان تقاضای عفو و بخشش محرومیت محمد نصرتی را مطرح کرده است.

در متن این نامه که در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است: اینک با گذشت دو، سوم از زمان محرومیت انضباطی محمد نصرتی که در طول دوران فوتبال خود از جمله بازیکنان خوش اخلاق و خوش نام بوده اند، کلیه بازیکنان، مربیان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) به ویژه بازیکنان ملی پوش تیم پرسپولیس مصرانه انتظار دارند تا این بازیکن مکتبی مورد عفو و بخشش قرار گیرد.

رویانیان در این نامه همچنین آورده است: اینجانب که مدت اندکی است با شما و فوتبال آشنا شده‌ام به سلامت اخلاقی و شخصیت خوب جنابعالی باور پیدا کرده‌ام. از آنجایی که خانواده یکی از شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز پس از التجاء محمد نصرتی به ایشان، این امر را دنبال کرده‌اند، شخصا توقع دارم در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جنابعالی و اعضای محترم فدراسیون فوتبال، اعضای شورای محترم استیناف و همچنین کمیته اخلاقی سازمان لیگ به طورهمصدا به عفو و بخشش باقی مانده محرومیت انضباطی این بازیکن ارزشمند و اخلاق گرا رای مثبت داده و مراتب را ابلاغ نمایید.

با توجه به اینکه این بازیکن چندین بار از طریق رسانه ها مراتب پشیمانی و عذرخواهی خود را اعلام کرده، بدیهی است که تصمیم جنابعالی و همکارانتان مبنی بر عفو این بازیکن موجب شادی و خوشحالی میلیون ها هوادار تیم پرسپولیس در داخل و خارج از کشور خواهد شد.

در جریان دیدار داماش گیلان - پرسپولیس محمد نصرتی و شیث رضایی پس از به ثمر رسیدن گل‌های اول و دوم پرسپولیس حرکاتی را انجام دادند که جرایم انضباطی را برای آنها به دنبال داشت. بر مبنای رای کمیته انضباطی شیث رضایی به 30 میلیون تومان جریمه و 20 ماه محرومیت (چهار ماه برای ارتکاب عمل زننده و 16 ماه برای جریحه‌دار نمودن اخلاق عمومی) محکوم شده و برای محمد نصرتی نیز 30 میلیون تومان جریمه و 10 ماه محرومیت (چهار ماه ارتکاب عمل زننده و 6 ماه برای جریحه دار شدن اخلاق عمومی) در نظر گرفته شد.

پس از آن باشگاه پرسپولیس خواهان کاهش محرومیت این بازیکنان در کمیته استیناف شد که بر مبنای رای کمیته استیناف به این دلیل که عمل ارتکابی مرتکبین منطبق با بند یک ماده 42 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال نبوده است، حکم صادره از سوی کمیته انضباطی نقض و به استناد بند "الف" ماده 22 از همان آیین نامه، حکم بر محرومیت شیث رضایی به مدت شش ماه و محمد نصرتی به مدت چهار ماه از شرکت در مسابقات رسمی فوتبال کشور و نیز هر یک به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.