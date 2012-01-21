به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال درباره سفر تیم ملی فوتسال به کرواسی اظهار داشت: کرواسی از 31 ژانویه 2012 (11 بهمن ماه 1390) میزبان جام ملت‌های اروپاست و در گروهش با تیم‌های رومانی و جمهوری چک همگروه است که حریفان سختی برای این تیم محسوب می‌شوند.

وی در ادامه افزود: به همین خاطر فدراسیون فوتبال کرواسی برنامه مدونی برای آماده سازی تیمش در نظر گرفته و از ایران و اسپانیا برای حضور در کرواسی دعوت به عمل آورده بود تا بهتر آماده شوند که ما هم به این دعوت جواب مثبت دادیم و بازی مقابل کرواسی را مهم دانستیم.

ترابیان که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، همچنین ادامه داد: در برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی جهت آمادگی حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در امارات، سه دیداری که با کرواسی در نظر گرفته بودیم بسیار مفید بود و همانطور که می‌دانید در همین مسابقات امارات که اردیبهشت 91 برگزار می‌شود سهمیه‌های جام جهانی تایلند مشخص خواهد شد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به نتایج دیدارهای تیم ملی فوتسال کشورمان در کرواسی اظهار داشت: در پنج روزی که کرواسی بودیم سه بازی تدارکاتی انجام دادیم که بازی اول در شهر اسپلیت کرواسی و در ورزشگاه اصلی جام ملت‌های اروپا و در حضور تماشاگران پرشمار انجام شد که توانستیم دو بر یک کرواسی را شکست دهیم.

وی افزود: در بازی دوم که با توافق دو مربی و به تقاضای مربی کرواسی برای هماهنگی کارهای تاکتیکی، پشت درهای بسته و بدون تماشاگر انجام شد توانستیم به پیروزی چهار بر یک دست یابیم. در بازی سوم که درجزیره "هووار" برگزار شد و ورزشگاه این جزیره مملو از تماشاگر بود برای بار سوم کرواسی 2 بر یک شکست خورد تا با سه برد در سه بازی به ایران بازگردیم.

رئیس کمیته فوتسال در ادامه گفت: نکته مهم این سه بازی درخشش بازیکنان جوان در کنار با تجربه‌ها بود. آنها نشان دادند که برای ساختن آینده فوتسال ایران جدی هستند و به همین ترتیب با تجربه‌ها برای اینکه جایگاه‌شان را حفظ کنند تلاش مضاعفی داشتند. بازیکنان جوانی چون علی صمیمی که دروازه بان بود به همراه قدرت بهادری و سعیدتقی زاده که حضور در تیم ملی را اولین بار تجربه می کردند به همراه سپهر محمدی و بهروز جعفری نشان دادند که اعتماد فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال به جوانان سیاست بسیار قابل قبولی است و باید ادامه پیدا کند.

وی در پایان گفت: در 5 هفته آینده درگیر لیگ فوتسال هستیم اما تیم فوتسال امید ایران روز 16 بهمن در تهران میزبان تیم ملی اندونزی است.ا واخر اسفند اردوی تیم ملی فوتسال در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد و برنامه آماده سازی تیم ملی در فروردین پیگیری می‌شود چرا که در نیمه اول اردیبهشت ارومیه میزبان رقابتهای فوتسال غرب آسیا خواهد بود و در نیمه دوم تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیای امارات که مقدماتی جام جهانی 2012 تایلند محسوب می‌شود به دبی خواهد رفت.

رقابت‌های جام جهانی فوتسال تایلند نوامبر 2012 برابر با آبان 91 برگزار خواهد شد.