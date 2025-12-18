تأمین کالاهای اساسی و نان در بشاگرد بدون مشکل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشاگرد با اشاره به آخرین وضعیت بازار اظهار داشت: بازار و کالاهای اساسی شهرستان بشاگرد به‌صورت مستمر تحت کنترل قرار دارد و تا این لحظه هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: مردم نگران نباشند، کالاهای اساسی به اندازه نیاز مصرف مردم در شهرستان تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

رئیس اداره صمت بشاگرد در ادامه با اشاره به وضعیت نانوایی‌ها گفت: با تدابیر لازم و همکاری مناسب نانوایان، در تأمین نان مورد نیاز مردم در دو شهر سردشت و گوهران هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی همچنین به وضعیت تأمین انرژی اشاره کرد و افزود: گاز شهرستان به‌طور کامل تأمین شده و در این زمینه نیز مشکلی گزارش نشده است.