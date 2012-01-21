20 سانتی متر برف در کیاسر/ استقرار جریانات سرد در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: در این مدت در کجور 11 سانتی متر، سیاه بیشه 10 سانتی متر، پل سفید هفت سانتی متر، آلاشت پنج سانتی متر و بلده یک سانتی متر برف باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در این مدت در شهرهای استان اظهار داشت: در این مدت در شهرهای نوشهر و بندر امیرآباد بهشهر 22 میلی متر ، ساری 5/16 میلی متر و دشت ناز ساری 2/13 میلی متر باران باریده است.

خدیور بیان داشت: در این مدت در بابلسر و کیاسر 12.7، قائم شهر 9.9، سیاه بیشه 9.4، پل سفید هشت، رامسر 7.6، آمل هفت، آلاشت 4.6 و کجور 2.6 میلی متر باران به ثبت رسیده است.

وی افزود: تجزیه و تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جریانات سرد و مرطوب شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر است که شاهد ابرناکی آسمان، بارش متناوب باران، وزش باد، مواج شدن دریا، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات استان هستیم.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: از اواخر امشب شاهد کاهش ناپایداری وضعیت جوی در استان خواهیم بود و شهروندان فردا شاهد هوای صاف تا نیمه ابری خواهند بود.

وی اظهار داشت: وضعیت امروز دریای مازندران مواج، سرعت باد چهار تا ده متر بر ثانیه و سمت باد شمال غربی تا غرب خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان گفت: بیشینه دمای هـوای امروز ساری با شش درجه کاهش نسبت به روز گذشته به هفت درجه سانتیگراد و کمینه دمای هوای امشب ساری با پنج درجه کاهش نسبت به شب گذشته به صفر درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.