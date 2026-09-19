احمد اسدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان در روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: آلاشت با ثبت دمای ۳۱.۷ درجه سلسیوس گرمترین نقطه گزارششده استان بوده است.
وی افزود: پس از آلاشت، بیشینه دمای ۳۱.۲ درجه در بیشهبنه هزارجریب، ۳۰.۹ درجه در قراخیل قائمشهر، ۳۰.۷ درجه در دشت ناز و ۳۰.۵ درجه در ایستگاههای ساری و گلوگاه به ثبت رسید.
اسدی ادامه داد: در آمل دمای ۳۰.۱ درجه، بابلسر ۲۹.۸ درجه، سیاهبیشه ۲۹.۹ درجه، کیاسر ۲۹ درجه، رینه لاریجان ۲۸.۹ درجه و جویبار ۲۹.۶ درجه گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بیشینه دما در تنکابن ۲۸.۸ درجه، امامزاده عبدالله آمل ۲۸.۷ درجه، رامسر ۲۸.۷ درجه، بندرامیرآباد ۲۸.۶ درجه، دلیر ۲۸.۶ درجه، شیاده بندپی بابل ۲۸.۴ درجه و نوشهر و ایزدشهر نور ۲۷.۸ درجه بوده است.
وی همچنین بیشینه دمای ثبتشده در کلاردشت را ۲۳.۳ درجه، بلده ۲۷.۲ درجه، پلسفید ۲۷ درجه و کجور را ۲۹.۱ درجه سلسیوس اعلام کرد.
اسدی خاطرنشان کرد: این آمار مربوط به بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی مازندران است.
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