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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

ثبت دمای ۳۱ درجه‌ای در آلاشت

ثبت دمای ۳۱ درجه‌ای در آلاشت

ساری- کارشناس هواشناسی مازندران از ثبت بیشینه دمای ۳۱.۷ درجه سلسیوس در آلاشت خبر داد و گفت دمای هوا در نقاط مختلف استان در روز شنبه با نوسان همراه بوده است.

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: آلاشت با ثبت دمای ۳۱.۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه گزارش‌شده استان بوده است.

وی افزود: پس از آلاشت، بیشینه دمای ۳۱.۲ درجه در بیشه‌بنه هزارجریب، ۳۰.۹ درجه در قراخیل قائمشهر، ۳۰.۷ درجه در دشت ناز و ۳۰.۵ درجه در ایستگاه‌های ساری و گلوگاه به ثبت رسید.

اسدی ادامه داد: در آمل دمای ۳۰.۱ درجه، بابلسر ۲۹.۸ درجه، سیاه‌بیشه ۲۹.۹ درجه، کیاسر ۲۹ درجه، رینه لاریجان ۲۸.۹ درجه و جویبار ۲۹.۶ درجه گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بیشینه دما در تنکابن ۲۸.۸ درجه، امام‌زاده عبدالله آمل ۲۸.۷ درجه، رامسر ۲۸.۷ درجه، بندرامیرآباد ۲۸.۶ درجه، دلیر ۲۸.۶ درجه، شیاده بندپی بابل ۲۸.۴ درجه و نوشهر و ایزدشهر نور ۲۷.۸ درجه بوده است.

وی همچنین بیشینه دمای ثبت‌شده در کلاردشت را ۲۳.۳ درجه، بلده ۲۷.۲ درجه، پل‌سفید ۲۷ درجه و کجور را ۲۹.۱ درجه سلسیوس اعلام کرد.

اسدی خاطرنشان کرد: این آمار مربوط به بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی مازندران است.

کد مطلب 6951704

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