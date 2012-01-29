چوب چوب یه پوستر...

به گزارش خبرنگار مهر، دو پوستر برای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با طراحی کیانوش غریب پور منتشر شد.
کیانوش غریب پور طراح پوستر این دوره از جشنواره در خصوص طرح انتخابی خود گفت: من برای جشنواره بیست و هفتم دو پوستر طراحی کردم که یکی به عنوان پوستر عمومی و اصلی جشنواره و دیگری برای بخش بین الملل است.
وی ادامه داد: به عنوان طراح بسیاری از آلبوم ها و پوسترهای موسیقی، همیشه با مشکل تصویری برای طراحی روبرو بوده ام. به همین دلیل مجبورم یا از شکل ساز و یا از کدهای تصویری و نت نویسی استفاده کنم که این روند معمولا فضاها را تکراری می کند و باعث می شود که همه طراحی های گرافیک و پوستر رویدادهای موسیقی شبیه به هم شوند. بر این اساس با توجه به اینکه جشنواره موسیقی فجر همه ژانرهای موسیقی را پوشش می دهد ،سعی کردم اتمسفر کلی موسیقی را در یک فضای شب مانند که نت های موسیقی مینی مالی در آن قرار دارد را ترسیم کنم.
این طراح افزود: در این فضا یک آرامشی به لحاظ بصری به مخاطب القا و صداهای موسیقی و ضرب آهنگ های مینی مالی شنیده می شود.
غریب پور در ادامه اظهار داشت: هدف من بر این بوده که نوشته ها و لوگوهای اجزا طوری باشد که نت های پراکنده در فضا به چشم بخورد.
وی با اشاره به دومین پوستر جشنواره بیست و هفتم موسیقی فجر گفت: این پوستر که برای بخش بین الملل طراحی شده، ترکیبی از دسته های دو ساز، هورن، المان های موسیقی و گل است که فضای شاداب تری دارد و به اجزای ارکستر سمفونیک و موسیقی غربی اشاره می کند.
این طراح در خصوص انتشار دو پوستر برای جشنواره بیست و هفتم موسیقی فجر افزود: تمامی جشنواره های معتبر دنیا و همینطور جشنواره فیلم فجر دارای چندین پوستر برای بخش های مختلف خود هستند ، از این رو برای این رخداد بزرگ موسیقیایی نیز بهتر است چند پوستر طراحی و منتشر شود.
وی ادامه داد: پوستر بخش بین الملل به گونه ای طراحی شده که برای مخاطب غیر ایرانی قابل فهم تر است.
غریب پور در خاتمه خاطر نشان کرد: جشنواره موسیقی فجر رویداد بسیار بزرگی است که می شود برای آن چندین پوستر طراحی و منتشر کرد.
و اما این دو پوستر از تعریف پوستر به دورند. پوستر یک رسانه و ابزار برای اطلاعرسانی است. طبق تعریفی که در دیکشنریها آمده، پوستر صفحهایست که بر روی دیوار نصب میشود، ماموریتی برای اطلاعرسانی دارد، آگاهی میدهد و مطلبی را میرساند.
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