چوب چوب یه پوستر...

به گزارش خبرنگار مهر، دو پوستر برای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با طراحی کیانوش غریب پور منتشر شد.

کیانوش غریب پور طراح پوستر این دوره از جشنواره در خصوص طرح انتخابی خود گفت: من برای جشنواره بیست و هفتم دو پوستر طراحی کردم که یکی به عنوان پوستر عمومی و اصلی جشنواره و دیگری برای بخش بین الملل است.

وی ادامه داد: به عنوان طراح بسیاری از آلبوم ها و پوسترهای موسیقی، همیشه با مشکل تصویری برای طراحی روبرو بوده ام. به همین دلیل مجبورم یا از شکل ساز و یا از کدهای تصویری و نت نویسی استفاده کنم که این روند معمولا فضاها را تکراری می کند و باعث می شود که همه طراحی های گرافیک و پوستر رویدادهای موسیقی شبیه به هم شوند. بر این اساس با توجه به اینکه جشنواره موسیقی فجر همه ژانرهای موسیقی را پوشش می دهد ،سعی کردم اتمسفر کلی موسیقی را در یک فضای شب مانند که نت های موسیقی مینی مالی در آن قرار دارد را ترسیم کنم.





این طراح افزود: در این فضا یک آرامشی به لحاظ بصری به مخاطب القا و صداهای موسیقی و ضرب آهنگ های مینی مالی شنیده می شود.

غریب پور در ادامه اظهار داشت: هدف من بر این بوده که نوشته ها و لوگوهای اجزا طوری باشد که نت های پراکنده در فضا به چشم بخورد.



وی با اشاره به دومین پوستر جشنواره بیست و هفتم موسیقی فجر گفت: این پوستر که برای بخش بین الملل طراحی شده، ترکیبی از دسته های دو ساز، هورن، المان های موسیقی و گل است که فضای شاداب تری دارد و به اجزای ارکستر سمفونیک و موسیقی غربی اشاره می کند.

این طراح در خصوص انتشار دو پوستر برای جشنواره بیست و هفتم موسیقی فجر افزود: تمامی جشنواره های معتبر دنیا و همینطور جشنواره فیلم فجر دارای چندین پوستر برای بخش های مختلف خود هستند ، از این رو برای این رخداد بزرگ موسیقیایی نیز بهتر است چند پوستر طراحی و منتشر شود.

وی ادامه داد: پوستر بخش بین الملل به گونه ای طراحی شده که برای مخاطب غیر ایرانی قابل فهم تر است.

غریب پور در خاتمه خاطر نشان کرد: جشنواره موسیقی فجر رویداد بسیار بزرگی است که می شود برای آن چندین پوستر طراحی و منتشر کرد.



و اما این دو پوستر از تعریف پوستر به دورند. پوستر یک رسانه و ابزار برای اطلاع‌رسانی است. طبق تعریفی که در دیکشنری‌ها آمده، پوستر صفحه‌ایست که بر روی دیوار نصب می‌شود، ماموریتی برای اطلاع‌رسانی دارد، آگاهی می‌دهد و مطلبی را می‌رساند.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیازهای اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کرد که یک چنین ابزاری به‌وجود بیاید. در نتیجه می‌توانیم بگوییم پوستر، به‌دنبال رفع نیازهای جامعه به مدد کار تبادل اطلاعات در سطح جامعه آمد.

در کتاب‌های تاریخ پوستر هم می‌بینید که این رسانه در زمان جنگ چه ابزار قدرتمندی بوده است. بعد از جنگ هم نقش پوستر در بخش‌های سازندگی و اقتصادی و . . . دیده می‌شود و می‌بینیم که در تبلیغات تجاری و فرهنگی جایگاه مشخصی پیدا می‌کند. پوستر خبر می‌دهد، آگاه می‌کند، کالا را می‌فروشد، مردم را به شرکت در مسائل اجتماعی و فرهنگی ترغیب می‌کند.

و اما این دو پوستری که برای جشنواره فجر امسال طراحی شده از تمام تعاریف پوستر به دورند. این دو پوستر نه تنها از دید حرفه‌ای از دنیای طراحی پوستر به دورند بلکه زیبایی بصری نیز ندارند.

استفاده از رنگ در این دو پوستر بدون سلیقه و علم کافی بوده است. از رنگ که بگذریم استفاده از المان‌های موسیقی با فضاسازی کارتونی دو رنگ و استفاده از تصویرسازی که به نظر می‌رسد سال‌هاست از عمر آن می‌گذرد منسوخ شده است ولی گویا برای مدیران جشنواره موسیقی فجر امسال تنها داشتن دو پوستر کافی بوده است.

مدیران جشنواره گویا بر این باورند که داشتن پوستر تنها یک روال است و باید جشنواره پوستر داشته باشد ولی حتی به خود زحمت نداده‌اند که به دوره‌های قبل بنگرند و کارهایی هنری را ببینند که در قالب پوستر ظهور کرده است ولی امسال دو پوستر طراحی شده که گویا برای طراحی آنها بیست دقیقه وقت صرف شده باشد.

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مجید احمدی