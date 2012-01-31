بسیج وارد عرصه جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بسیج و رسانه روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام صباغی مشاور سازمان بسیج مستضعفان کشور، حجت الاسلام رضوانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان، سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، علی محمدی رئیس خانه مطبوعات، خبرنگاران و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

محمد حسین شفیعی ها در این همایش اظهارداشت: آوازه بسیج امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته و جهانی شده است.

شفیعی ها بیان کرد: امروز بسیج یاران خود در جهان را پیدا کرده و مقاومت حزب الله، حماس و فلسطین محصول بسیج و تفکر بسیجی است که در حال گسترش و نهادینه شدن است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: بسیجیان باید قدر خود را بدانند زیرا این نهاد دیگر محدود به ایران نیست و جهانی شده و رسانه ها در این شرایط وظیفه دارند تفکر بسیجی را ترویج و آن را نشر دهند.

این مسئول فرهنگی بیان کرد: گرویدن گروه گروه از مردم جهان به دین خدا الهام گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است که در کشور ما با انقلاب اسلامی نزج گرفت و به عنوان منبعی درخشان به دیگر نقاط جهان صادر می شود.

قزوین؛ میزبان هنرمندان همایش هالیودیسم و سینما

وی بیان کرد: در دهه فجر امسال در کنار برپایی جشنواره فیلم فجر همایشی با عنوان هالیودیسم و سینما برگزار می شود که با حضور هنرمندان شاخص جهان پدیده رسانه ای و نقش سینما در پیاده کردن اهداف غرب بررسی کارشناسی خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: برای آشنایی هنرمندان با سیاست های رسانه ای استکبار میزبان تعدادی از این هنرمندان در قزوین خواهیم بود.

شفیعی ها تصریح کرد: این هنرمندان شامل نویسنده، خبرنگار، ژورنالیست، منتقد سینما، جهره های سیاسی هستند که با حضور در قزوین و شرکت در جلسات هم اندیشی و پرسش و پاسخ علاقمندان را با ترفندهای رسانه ای غرب بیشتر آشنا خواهند کرد.

وی افزود: این همایش از 16 بهمن ماه آغاز می شود و فعالان سیاسی غرب، اروپا و کشورهای اسلامی با حضور در ایران اسلامی ضمن آشنایی نزدیک با دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی دیدگاههای خود را در خصوص واقعیتهای پنهان و پیدای رسانه های استکباری تشریح خواهند کرد.

شفیعی ها همچنین گفت: رسانه های کشور در انتقال پیام انقلاب اسلامی نقش تاثیرگذاری دارند و می توانند شفاف و دقیق واقعیتهای موجود را بیان کنند و به آگاه سازی مردم کمک کنند.

وی اظهارامیدواری کرد که با هوشیاری و درایت اصحاب رسانه زمینه ترویج فرهنگ دینی، انقلابی و بسیجی در کشور بیش از پیش فراهم شود.





