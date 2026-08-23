به گزارش خبرنگار مهر، داوود امیرحقیان صبح یکشنبه در سیصد و سیوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه ازدواج و تشکیل زندگی برای جوانان اظهار کرد: باید با ایجاد امکانات و بهویژه ساخت خانههای ارزانقیمت برای جوانان، گامهای مؤثری برای کاهش مشکلات این قشر برداشته شود.
وی افزود: همکاری میان راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر باید در این زمینه تقویت شود و طرح یا لایحهای مشترک ارائه و تصویب شود تا برای جوانانی که بهتازگی ازدواج کردهاند، در حوزه مسکن و تسهیلات مرتبط اقدامات عملی انجام گیرد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: حل مشکل مسکن جوانان نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط است و باید از ظرفیتهای موجود برای اجرای طرحهای عملی در این حوزه استفاده شود.
حفظ وحدت؛ مهمترین سرمایه کشور
امیرحقیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته وحدت، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت میان آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که دشمن در جنگ نظامی با شکست مواجه شد و نقطه قوت کشور، وحدت و انسجام مردم بود.
وی افزود: باید با هوشیاری و حفظ وحدت، در برابر دشمنان اسلام و مسلمین ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم انسجام جامعه آسیب ببیند.
نایبرئیس شورای شهر تبریز همچنین با گرامیداشت مناسبت روز صنعت دفاعی، ارتقای توان دفاعی کشور را حاصل تلاشهای انجامشده طی سالهای گذشته دانست و یاد شهدای وزارت دفاع و دیگر شهدای عرصه دفاع از کشور را گرامی داشت.
تأکید بر تقویت صنعت دفاعی و یاد شهدای مقاومت
امیرحقیان با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگهای اخیر اظهار کرد: کشور در سالهای گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته، اما با اتکا به توان داخلی و مقاومت مردم توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای وزارت دفاع، از تلاشهای فعالان صنعت دفاعی کشور قدردانی کرد.
ضرورت صیانت از امنیت غذایی و سلامت جامعه
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز پزشک، از پزشکان و کادر درمانی که در مسیر خدمت به مردم فعالیت میکنند، قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
گرامیداشت مقاومت مرزبانان جلفا
امیرحقیان در ادامه با اشاره به سوم شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین به ایران، مقاومت سه مرزبان ایرانی در جلفا را یادآور شد و گفت: شهیدان ملکمحمدی، شهریاری و راثیهاشمی با وجود امکانات محدود، دو روز در برابر نیروهای روس مقاومت کردند.
وی این رویداد تاریخی را نمونهای از نقش ایمان و اعتقاد در ایستادگی در برابر دشمن دانست و افزود: این حادثه نشان میدهد که عامل اصلی مقاومت تنها تجهیزات و امکانات نیست، بلکه ایمان و اراده نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
پیگیری مسائل مالی مدیریت شهری
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسائل مالی مدیریت شهری و سازمان تأمین اجتماعی، خواستار جلوگیری از برداشت از حسابهای مجموعه مدیریت شهری شد.
امیرحقیان همچنین با اشاره به وضعیت بدهیهای اتوبوسرانی تبریز اعلام کرد: هفت میلیارد تومان از بدهیهای اتوبوسرانی پرداخت شده است.
وی بر ضرورت تداوم پیگیری مسائل مالی و تعهدات مجموعه اتوبوسرانی و مدیریت شهری تأکید کرد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پایان با گرامیداشت روز کارمند و سالروز بزرگداشت حکیم زکریای رازی، از کارکنان و کارمندان خدوم استان و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و بدنه شهرداری به دلیل تلاشهای انجامشده قدردانی کرد.
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