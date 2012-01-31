گمرک متولی تمامی فعالیتهای امر تجارت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اکبرپور عصر سه‌شنبه در نشست ساماندهی بندر کنگان اظهار داشت: کنگان شهرستانی مهم و تاثیرگذار در استان بوشهر است و اسکله این بندر فعالیت بسیار خوبی دارد.



وی افزود: ستاد گمرکات استان در راستای ساماندهی بنادر تلاش و فعالیت چشمگیری داشته و بویژه در سال جاری شاهد موفقیت قابل‌توجهی در این عرصه بوده‌ایم.

این مسئول با اشاره به سابقه و قدمت اسکله بندر کنگان گفت: اسکله بندر کنگان 48 سال پیش ساخته شده و باتوجه به افزایش شمار شناورهای تجاری و صیادی فعال در این بندر، وضعیت موجود جوابگوی فعالیت این دو بخش نیست.



اکبرپور خواستار خارج شدن اسکله کنگان از وضعیت موجود شد و گفت: در شرایط موجود باید اسکله بندرکنگان از دو منظوره بودن خارج شود و تنها به یک فعالیت اختصاص یابد.

ناظر گمرکات استان بوشهر ادامه داد: اسکله بندر کنگان، فاقد بارانداز، تجهیزات تخلیه و بارگیری و انبار کالا است اما با تمام این محدودیت‌ها و کمبودها، گمرک در حال خدمتگزاری به فعالان اقتصادی این شهرستان است.



اکبرپور یادآور شد: بدون تردید نباید تمامی فعالیت‌های تجارت بر دوش گمرک باشد، چرا که گمرک متولی تمامی فعالیت‌های امر تجارت نیست و باید دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز همپای گمرک وارد عرصه شوند.

وی از درآمد 8800 میلیارد ریالی گمرکات استان بوشهر خبر داد و افزود: در سال گذشته، گمرک‌های استان بوشهر هشت هزار و 800 میلیارد ریال درآمد داشته‌اند که هشت هزار و 200 میلیارد ریال این رقم سهم گمرک بوشهر است و مابقی نیز در 11 گمرک دیگر این استان کسب شده است.



اکبرپور تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی استان اهتمام ورزیم.