«روی ماه خداوند را ببوس» روسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور، توسط آسیه عیسی‌بایوا به زبان روسی ترجمه و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی منتشر شد.

مصطفی مستور در کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» داستان زندگی مردی را به تصویر کشیده که درباره خودش و خدایی که تا چندی پیش می‌شناخته، دچار شک و تردید شده است.

مستور در این اثر افکار دینی، معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی خود را با زبان شخصیت‌های داستان روایت و بر اصول خدامحوری، تفکر، اندیشه تقدس و تلاش انسان برای کشف خود و کشف خدا و معنا تاکید کرده و آن را برای اولین بار در سال 1379 توسط نشر مرکز به چاپ رسانده است. همچنین این اثر تا کنون سی‌وچهار مرتبه تجدید چاپ شده است.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» ترجمه آسیه عیسی‌بایوا را با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، در قطع رقعی و 144 صفحه و شمارگان 1000 نسخه منتشر کرده است.

این اثر در کشورهای روسی زبان مانند قزاقستان توزیع خواهد شد.