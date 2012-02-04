«روی ماه خداوند را ببوس» روسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور، توسط آسیه عیسیبایوا به زبان روسی ترجمه و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی منتشر شد.
مصطفی مستور در کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» داستان زندگی مردی را به تصویر کشیده که درباره خودش و خدایی که تا چندی پیش میشناخته، دچار شک و تردید شده است.
مستور در این اثر افکار دینی، معرفتشناختی و جامعهشناختی خود را با زبان شخصیتهای داستان روایت و بر اصول خدامحوری، تفکر، اندیشه تقدس و تلاش انسان برای کشف خود و کشف خدا و معنا تاکید کرده و آن را برای اولین بار در سال 1379 توسط نشر مرکز به چاپ رسانده است. همچنین این اثر تا کنون سیوچهار مرتبه تجدید چاپ شده است.
موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» ترجمه آسیه عیسیبایوا را با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، در قطع رقعی و 144 صفحه و شمارگان 1000 نسخه منتشر کرده است.
این اثر در کشورهای روسی زبان مانند قزاقستان توزیع خواهد شد.
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