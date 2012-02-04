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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

«روی ماه خداوند را ببوس» روسی شد

«روی ماه خداوند را ببوس» روسی شد

کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور به زبان روسی ترجمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور، توسط آسیه عیسی‌بایوا به زبان روسی ترجمه و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی منتشر شد.

مصطفی مستور در کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» داستان زندگی مردی را به تصویر کشیده که درباره خودش و خدایی که تا چندی پیش می‌شناخته، دچار شک و تردید شده است.

مستور در این اثر افکار دینی، معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی خود را با زبان شخصیت‌های داستان روایت و بر اصول خدامحوری، تفکر، اندیشه تقدس و تلاش انسان برای کشف خود و کشف خدا و معنا تاکید کرده و آن را برای اولین بار در سال 1379 توسط نشر مرکز به چاپ رسانده است. همچنین این اثر تا کنون سی‌وچهار مرتبه تجدید چاپ شده است.

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» ترجمه آسیه عیسی‌بایوا را با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، در قطع رقعی و 144 صفحه و شمارگان 1000 نسخه منتشر کرده است.

این اثر در کشورهای روسی زبان مانند قزاقستان توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1524970

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