به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در مورد افتتاح پروژه ها در دهه فجر اظهارداشت: آزادراه زنجان - تبریز حدفاصل سرچم-بستان آباد-تبریز به طول 188 کیلومتر با اعتبار 3200 میلیارد ریال از جمله این آزادراههاست که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید و هم اکنون در اختیار مردم قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، آزادراه کمربندی شمالی بومهن-رودهن را یکی دیگر از آزادراههای بهره برداری شده در سال جاری عنوان کرد و افزود: این آزادراه به طول 22 کیلومتر با صرف هزینه 3200 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته که نقش به سزایی در کاهش بار ترافیکی این محور و افزایش ایمنی داشته است.

وی توسعه آزادراهها در سراسر کشور را یکی از الویت های برنامه سال آینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دانست و گفت: برای توسعه آزادراهها در کشور از منابع گوناگون مانند فروش اوراق مشارکت، فروش سهام کارخانجات دولتی، جذب فاینانس و دیگر روش ها استفاده خواهیم کرد تا در سال آینده میزان ساخت و توسعه شبکه آزادراهی کشور را به چند برابر رقم حاضر برسانیم.

