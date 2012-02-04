سکه طرح جدید 775 هزار تومان/ طلا ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 785 هزار تومان، طرح جدید 775 هزار تومان و نیم سکه 385 هزار تومان است.

نرخ هر قطعه ربع سکه بهار آزادی امروز شنبه در بازار 198 هزار تومان، سکه گرمی 100 هزار تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 73 هزار تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز پنج شنبه گذشته در بازار 780 هزار تومان، طرح جدید 775 هزار تومان، نیم سکه 375 هزار تومان، ربع سکه 190 هزار تومان و گرمی 95 هزار تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1726 دلار اعلام شد، این نرخ روز پنج شنبه گذشته 1748 دلار بود. نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی روز پنج شنبه 75 هزار تومان بود.

در سومین هفته پیش فروش سکه در شعب بانکی توسط بانک مرکزی، فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه متوقف و نرخ سکه با زمان تحویل 6 ماهه 599 هزار تومان تعیین شد.