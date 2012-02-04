دارندگان پروانه خدمات اینترنتی ملزم به تمدید پروانه فعالیت خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP)، دارندگان پروانه موظف هستند تا یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، درخواست تمدید پروانه خود را به رگولاتوری ارائه کنند.

براین اساس تمامی شرکتهای دارای پروانه که اعتبار پروانه آنها رو به پایان است، باید پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و با درخواست رسمی برای انجام فرآیند مربوط به تمدید پروانه به مناطق هفتگانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مراجعه کنند تا فعالیت‌های اجرایی آنها دچار وقفه نشود.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که برای حمایت از فعالیت شرکتهای دارای پروانه و جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیرمجاز، شرکتهای ISDP باید از عقد قرارداد ارائه خدمات پهنای باند به شرکتهای ISP که پروانه معتبر ندارند، خودداری کنند.

موافقتنامه صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای شرکتهای دارای پروانه از جمله مدارک لازم برای ارائه پهنای باند توسط شرکتهای ISDP است و این شرکتها نباید خارج از سقف تعیین شده در موافقتنامه، پهنای باند ارائه کنند.

به گزارش مهر، شرکتهای ISDP موظف هستند در عقد قراردادهای خود و اصلاح قراردادهای جاری ملاحظات ذکر شده را با دقت و جدیت رعایت کنند و درصورت عدم اجرای این مفاد، تمامی مسئولیتها به عهده این شرکتها خواهد بود.