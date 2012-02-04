48 واحد مسکن مهر در روانسر واگذار می شود

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 657 متقاضی مسکن مهر در شهرستان روانسر ثبت کرده اند که از این تعداد 609 واحد در حال ساخت داریم.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: این واحدهای مسکن مهر در قالب 7 تعاونی در زمینی به مساحت 23 هزار و 824 متر مربع و زیربنایی در حدود 40 هزار مترمربع در روانسر ساخته می شوند.

صفری با اشاره به پیشرفت خوب فیزیکی در ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرستان روانسر، افزود: 48 واحد از این مسکن ها در آینده ای نزدیک به متقاضیان شهرستان روانسر واگذار خواهد شد.

وی گفت: عملیات گازرسانی به واحدهای مسکن مهر در این شهرستان عملا به پایان رسیده است و کار انشعاب برق و آب فاضلاب آنها هم در حال پیگیری و انجام است.

صفری تاکید کرد: کار گازرسانی به تعاونی های 48 واحدی و 43 واحدی مسکن مهر در این شهرستان به پایان رسیده است و تعاونی های 125 واحدی و 176 واحدی و 81 وحدی نیز در حال تکمیل است.

فرماندار روانسر پایان افزود: در مجموع پیشرفت مسکن مهر در این شهرستان بیش از 80 درصد است.

