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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

تساوی گل‌گهر مقابل آرکاداغ؛ گروسیان ناجی تیم رحمتی شد

تساوی گل‌گهر مقابل آرکاداغ؛ گروسیان ناجی تیم رحمتی شد

تیم فوتبال گل گهر ایران با درخشش دروازه‌بان خود موفق شد آرکاداغ ترکمنستان را متوقف و یک امتیاز کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر ایران و آرکاداغ ترکمنستان در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز چهارشنبه ۶ آبان و از ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان با قضاوت نصرالله کبیروف از تاجیکستان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

بازیکنان آرکاداغ در همان دقیقه نخست مسابقه روی دروازه گل‌گهر خطرساز شدند و پس از ارسال توپ و ضربه سرضرب مامادوف، نخستین کرنر بازی را به دست آوردند.

در دقیقه ۲۶، شوت از راه دور مردوف با واکنش گروسیان همراه شد و دروازه‌بان گل‌گهر در دو مرحله توپ را مهار کرد تا این موقعیت نیز به کرنر تبدیل شود.

مهاجم آرکاداغ در دقیقه ۵۲ در محوطه جریمه گل‌گهر صاحب توپ شد، اما ضربه آرام او را گروسیان به‌راحتی در آغوش گرفت.

بازیکنان آرکاداغ در دقیقه ۷۱ جدی‌ترین موقعیت گلزنی خود را خلق کرد، اما واکنش سریع گروسیان روی ضربه مهاجم این تیم از داخل محوطه شش‌ قدم مانع باز شدن دروازه گل‌گهر شد. در ادامه نیز مدافعان گل‌گهر توپ را به کرنر فرستادند.

ارسال کرنر بازیکن آرکاداغ در دقیقه ۷۳ با ضربه مدافع پیش‌کشیده این تیم همراه شد، اما توپ پس از برخورد به تیرک دروازه گل‌گهر به بیرون رفت تا خطر دیگری از روی دروازه نماینده ایران دفع شود.

پس از حضور سیامک نعمتی در زمین بازی این بازیکن صاحب توپ شد و در دقیقه ۸۱ آن را به محوطه جریمه آرکاداغ ارسال کرد که مجید علیاری با سر به توپ ضربه زد و توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

با کسب یک امتیاز این بازی آرکاداغ در جدول گروه B با ۴ امتیاز در رده دوم باقی ماند و گل گهر نیز با ۲ امتیاز در مکان چهارم ایستاد.

کد مطلب 6993025

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